Meses y meses de errores e imprecisiones enmarcan la candidatura de Xóchitl Gálvez

Este 29 de mayo terminan las campañas presidenciales y en su camino, Xóchitl Gálvez, candidata de PRI-PAN y PRD, ha cometido una serie de imprecisiones y errores que le han costado señalamientos y que tampoco le han ayudado a subir en las preferencias. Acá un recuento de las pifias de Gálvez Ruiz cometidas en los últimos meses.

Las últimas encuestas, a días de la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio, muestran que Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, se mantiene como la opción preferida de las y los mexicanos. La casa encuestadora Buendía & Márquez marcó una ventaja de 20 puntos porcentuales sobre Xóchitl Gálvez; Enkoll, para El País, compartió que la diferencia es de 23 puntos; mientras que la casa encuestadora Covarrubias y Asociados arrojó que la morenista está 27 puntos arriba de la panista en la contienda presidencial.

Pero, ¿qué pifias han marcado el camino de Gálvez? Acá un recuento.

LOS ERRORES DE XÓCHITL GÁLVEZ

En distintas ocasiones, la candidata Xóchitl Gálvez ha dicho imprecisiones durante sus discursos políticos en encuentros o mítines de campaña. Unos más graves que otros, con datos imprecisos y errores difíciles de solucionar.

Por ejemplo, en agosto de 2023, aseguró que la población que vive en el sureste de México no estaba acostumbrada a laborar ocho horas diarias: “primero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo que cuando trabajaba en el gobierno de Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije ‘va a ser un fracaso nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidas porque no es su cultura’”.

Esta declaración ocasionó polémica porque afirmó que en el sureste no trabajan 8 horas seguidas y también porque recordó un episodio del foxismo, gobierno usó recursos publicos en favor de una maquiladora de Kamel Nacif Borge, vinculado a una red de pedofilia y a las agresiones contra la periodista Lydia Cacho por develar esta situación.

Días antes, en Durango, aseguró que como Alcaldesa de Miguel Hidalgo comprobó que eliminando las micheladas en el barrio de Santa Julia se redujo la violencia: “yo lo probé…y simplemente con aplicar la justicia cívica se redujeron los homicidios”. Luego de esa declaración, la candidata publicó otro video donde presumió el consumo de alcohol en establecimientos “legales”, “en locales comerciales, con uso de suelo, con un horario establecido”.

Otro episodio protagonizado por Xóchitl Gálvez ocurrió en noviembre de 2023 cuando criticó a los “malos priistas”, incluído el actual dirigente Alejandro Moreno: “hay muy malos priistas con los que yo no trabajaría como Bartlett, Alito o como ahora el exgobernador de Hidalgo Fayad, ahí se habla de una estafa siniestra pero como lo premian con una embajada traicionó al Estado y sus principios”. Luego de que le hicieron ver su error, la candidata aseguró que fue “un mal entendido” y que “ tiene un enorme respeto por el presidente del PRI, estoy muy contenta de ir con el PRI”.

Ese mismo mes, generó una ola de críticas cuando en la Universidad Anáhuac comparó a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum con un gusano y Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador de Nuevo León y candidata a la alcaldía de Monterrey, la redujo a unos tenis, símbolo de campaña desde que Samuel García buscaba la gubernatura de la entidad.

Ya en plena campaña, en marzo de 2024, Xóchitl Gálvez volvió a causar polémica cuando desde la Riviera Maya en Quintana Roo dijo que “Tijuana no es nada bonito como Cancún”; como respuesta, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, le exigió respeto para Tijuana pues “denigra a la ciudad y a los tijuanenses”.

“Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto”, fue otra pifia de Xóchitl Gálvez y la respuesta a un comentario que le hizo Claudia Sheinbaum, abanderada de la izquierda mexicana, durante el Primer Debate Presidencial, un espacio en el que señaló que mientras ella habita un departamento rentado, su contrincante “vive en una casa del Cártel Inmobiliario”.

“Una de las propuestas que nosotros hacemos con claridad es el Sistema Nacional de Cuidados. Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, [Claudia Sheinbaum] me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto“, declaró Gálvez Ruiz en un evento desde Naucalpan, Estado de México.

Posteriormente, la aspirante opositora empleó sus redes sociales, sobre todo su cuenta de X, para rectificar lo dicho previamente. En dicho mensaje, aseguró que no tener patrimonio a los 60 años está mal, pero que con ella “todos tendrán derecho a vivienda”.

Y el 8 de mayo, otro tropezón cuando dijo que ella se aprendió “los cinco continentes de las capitales del mundo” por su “memoria privilegiada”.

PRESUME ENCUESTA CON DATOS INCORRECTOS

El 21 de mayo pasado, la candidata Xóchitl Gálvez volvió a equivocarse y presumió una encuesta con datos equivocados: “para aquellos que piensan que esta elección era un trámite, hoy Citibanamex en su reunión de perspectivas económicas y visión de mercado presentó una encuesta de las elecciones. Su servidora tiene 40.2 (por ciento) y Claudia Sheinbaum, 39.6 (por ciento)”, dijo ante integrantes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), quienes respondieron a su mentira al grito de “¡Presidenta!”.

Pero esos datos no se trataba de una encuesta de Citibanamex, eran de Massive Caller, la misma empresa a la que el PAN ha pagado millones de pesos en contratos desde 2018 y la que Gálvez desacreditó en junio de 2022: “yo con gente seria, no con la de Massive Caller, que cualquiera la paga y sale arriba, con todo respeto”.

El banco aclaró a La Jornada que ese sondeo existe, pero que no fue hecho por Citibanamex. Fuentes del grupo financiero explicaron que hubo una reunión privada con clientes, en la que se presentaron varias encuestas. Una de ellas fue la de la empresa Massive Caller, que fue la que arroja los resultados citados por Xóchitl Gálvez. La misma información señala que se presentaron diferentes láminas, con sondeo en cada una de ellas, pero ninguna fue elaborada por el banco, como aseguró la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD.

Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.