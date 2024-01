Sandra Cuevas presenta su nueva asociación con la que buscará el registro de partido

La Alcaldesa de Cuauhtémoc enfatizó que su objetivo será trabajar por la familia y por la seguridad, y que no busca aliarse con ninguna de las principales fuerzas políticas del país.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó oficialmente este lunes su asociación “Organización por la Familia y la Seguridad en México“, la cual buscará convertir en partido político el próximo año.

En un evento realizado en la Arena México, Sandra Cuevas dio a conocer los detalles de su nueva organización e informó que será la semana próxima cuando anuncie a qué partido político se sumará.

“Morena está descartado […] Mientras la alianza siga con esa soberbia y esa arrogancia de que van a ganar, sin que pase nada porque lastimen a diferentes actores, pues difícilmente se va a poder construir y a mí no me gusta perder el tiempo, a mí me gusta caminar, edificar, construir, me gusta hacer la diferencia”, advirtió.

Desde la nueva Capital de la #CDMX: #Cuauhtémoc, presenté mi "Organización Política por la Familia y la Seguridad de México"; rescataremos la institución familiar y daremos seguridad a nuestro país, mejorando la calidad de vida de los mexicanos hasta alcanzar la felicidad. #SCA pic.twitter.com/d4tE9kPlGz — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 16, 2024

Frente a una audiencia de casi 10 mil asistentes, quienes mayoritariamente eran niñas, niños y familias, la Alcaldesa destacó que el objetivo de su nueva organización será devolver la seguridad al país y rescatar a la familia.

Las personas presentes en el evento portaron banderas y pancartas con la imagen de la Alcaldesa, y en las pantallas podía leerse la leyenda “Sandra Cuevas Presidenta”, lo cual probablemente fue un guiño a sus intenciones de postularse para la Presidencia en 2030.

Lo anterior ocurriría una vez que la Organización por la Familia y la Seguridad en México se convierta en partido político en 2025; no obstante, Sandra Cuevas no ha dicho de manera explícita que busca convertirse en Presidenta de México, pero ante los cuestionamientos de la prensa, ha manifestado que lo más natural es que el ser humano siempre busque ir “hacia lo más alto”.

“Pues imagínense, yo creo que el ser humano siempre quiere crecer, siempre quiere ir para adelante y hacia lo más alto. Es lo natural”, sentenció.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc tuvo una ruptura con la alianza conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), debido a que no se le permitió postularse en el proceso interno para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sandra Cuevas también hizo comentarios con respecto a Morena, y se mostró firme al declarar que tampoco tiene interés alguno en unirse a las filas del partido en el poder.

En este sentido, dijo que en las últimas semanas ha sostenido reuniones con diferentes partidos políticos y que el próximo 22 de enero anunciará con cuál decidirá unir fuerzas para continuar con sus proyectos, al tiempo que lanzó un mensaje para la alianza Va por México.

“Mientras ellos sigan con esa soberbia, esa arrogancia, con la certeza de que van a ganar, sin que pase nada porque lastimen a diferentes actores, difícilmente se va a poder construir y a mí no me gusta perder el tiempo”, expresó.