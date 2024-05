CLOSE UP ¬ El Clan Yunes, ligado a corrupción, va contra Nahle para recuperar poderío

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– Los Yunes, a través del PRI y del PAN, se sentían los dueños de Veracruz hasta que Morena les ganó el estado en 2018. Con la intención de recuperar el poder total, han financiado una guerra sucia mediática contra la candidata morenista, Rocío Nahle García, a quien acusan por presunto enriquecimiento ilícito, aunque son ellos, los Yunes, quienes escondieron sus riquezas en un paraíso fiscal, de acuerdo con los Panama Papers.

En este proceso electoral 2023-2024, en la lista de candidatos a la gubernatura, al Senado y a diputaciones está presente el mismo apellido: los Yunes. Solo falta el hijo operador financiero, Omar. Sin importar su desgaste entre los veracruzanos, siguen ambicionando fuero y más enriquecimiento a costa del dinero público.

“Imagina (más de) 35 años cenando, comiendo y bebiendo con los Yunes, decidiendo por todos los veracruzanos, ya hay un desgaste natural; parece que no lo quieren ver. La estrategia fue tratar de desprestigiar la trayectoria profesional y por el hecho de que no es veracruzana Rocío Nahle. Ellos dicen que históricamente es la candidata que tiene mayor número de denuncias, 38, pues son las que ellos le pusieron en este periodo por medio de un tercero, se apellida (Arturo) Castagné, es el títere operador muy al estilo de Miguel Ángel”, aseveró en entrevista el director de La Jornada Veracruz, Tulio Moreno, coordinador del libro recién publicado El clan Yunes.

Tras el segundo debate entre aspirantes a la gubernatura, el patriarca Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador (2016-2018) y director del ISSSTE con Felipe Calderón, advirtió en un mensaje agresivo que su familia “tiene siglo y medio” en Veracruz por lo que nadie “los expulsará”, como Nahle dijo que haría de ganar las elecciones. Él va de suplente en el Senado de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez.

“La señora es una ignorante, la señora no solo desconoce de la historia de Veracruz, porque no es de aquí, es de Zacatecas, no tiene ninguna vinculación con Veracruz. Desconoce también la historia del mundo. La última ocasión que leí de alguien que dijo que expulsaría a una familia o que expulsaría a un grupo racial fue Hitler en Alemania, que quería expulsar a los judíos. No conoce la historia de la familia Yunes, lo nuestro se llaman raíces, lo nuestro no es casualidad. Nosotros tenemos en Veracruz raíces profundas que le costarán muchísimo trabajo… No va a llegar de Gobernadora, pero si llegara, le costaría un trabajo terrible, tremendo, sacar las raíces de la familia Yunes para expulsarnos”, advirtió el ahora panista en un video publicado en sus redes sociales.