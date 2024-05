Hipólito Deschamps dice que se le acercaron para invitarlo al golpeteo contra Nahle

Hipólito Deschamps Espino Barros, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), reveló ayer que el equipo de José Yunes Zorrilla, abanderado del PRIAN, lo buscó hace meses para golpear políticamente a la morenista Rocío Nahle.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– Ayer se llevó a cabo el segundo debate por la gubernatura de Veracruz, en el que participaron Rocío Nahle García, de Morena; José Yunes Zorrilla, de la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD); e Hipólito Deschamps Espino Barros, de Movimiento Ciudadano (MC). Este último confirmó lo que la morenista ha denunciado desde hace semanas: que el “clan Yunes” ha hecho una guerra sucia en contra de Nahle, y reveló que incluso se acercaron a él para unir fuerzas y atacarla.

”Sí existe el clan Yunes y se han dedicado todas las campañas a golpear a opositores políticos. Hace algunos meses se acercaron conmigo también para golpear a Rocío Nahle. Esa es la realidad, porque él es débil, siempre lo ha sido, tan débil que no fue al debate del XEU”, dijo ‘Polo’ Deschamps durante una de sus intervenciones.

Indicó que debido a dichas situaciones, Movimiento Ciudadano ha crecido en las encuestas, ya que la ciudadanía está cansada de los pleitos de los otros partidos. Además acusó que el “clan de los Yunes” tiene a varios integrantes de la familia compitiendo por cargos públicos en las próximas elecciones del 2 de junio.

“En otro lugar donde no hay equidad ni igualdad política es en el PRI y en el PAN. Fíjense, aquí está el árbol genealógico de todos los Yunes en el poder. Aquí vemos obviamente al candidato de la izquierda ‘Pepe’ Yunes, candidato a Gobernador; tenemos, fíjense, también a Héctor Yunes, en la primera pluri del PRI; tenemos también a Fernando Yunes en la primera pluri del PAN; tenemos a Miguel Ángel Yunes [Márquez] hijo como candidato a Senador y su suplente, su propio padre [Miguel Ángel Yunes Linares]”, señaló.

Por su parte, Nahle negó las acusaciones de enriquecimiento ilícito, y consideró que la campaña en su contra es de doble moral, ya que colaboradores de José Yunes supuestamente tienen una cantidad de propiedades inexplicables.

“Aquí el candidato del PRIAN es como el tío Lolo, se hace tonto solo. Se hace tonto solo porque armaron un escenario y fueron a medios nacionales a armar el show cuando ellos son precisamente los que tienen lavado de dinero, los que tienen riquezas. No nada más las 12 casas de su colaboradora –casa que le compró [Javier] Duarte– sino ocho casas de su secretario particular, ocho casas que tiene en [el fraccionamiento] Las Ánimas, en Xalapa. ¿De dónde? Ahí no ven”, acusó.

En política y en cualquier ámbito, las relaciones requieren respeto mutuo y aquí en @PartidoMorenaMx no hay lugar para la doble moral ni la mentira. ❤️Por amor a #Veracruz❤️#RocíoGanóElDebate #DebateVeracruz #NahleGobernadora pic.twitter.com/VND7BK1rXa — Rocío Nahle (@rocionahle) May 13, 2024

“38 denuncias que ellos pusieron y que ya contrademandé. Les voy a ganar, y que no tengo ningún amasado de fortuna. Ellos sí, ellos sí. La violencia a la mujer se da en varios sectores, no nada más tiene que ser física, también es psicológica, verbal, y ellos, los Yunes, ‘la mafia de los Yunes’, son misóginos, son machistas. No entiendo cómo está hablando de equidad de género”, agregó.

El segundo de los dos debates entre la y los candidatos a la gubernatura de Veracruz se realizó en el World Trade Center de Boca del Río, y fue moderado por Mitzi Cordero Contreras y Javier Solórzano Zinser. Las temáticas eran educación y cultura, igualdad sustantiva de género, y derechos humanos; sin embargo, la discusión se caracterizó por acusaciones y señalamientos de corrupción entre la y los aspirantes.

El pasado 22 de abril del 2024, Nahle García, la candidata de Morena al Gobierno de Veracruz, afirmó que “el clan Yunes” estaba detrás de los ataques en su contra. La exsecretaria de Energía del Gobierno federal ha sido señalada por diversos medios de comunicación de haber otorgado presuntos contratos amañados en la refinería de Dos Bocas; por la supuesta compra de mansiones en Veracruz, Nuevo León y otros estados; así como haber hecho una fortuna, la cual habría sido amasada durante sus años como servidora pública. En entrevista con “Los Periodistas”, Rocío Nahle negó que tenga propiedades en el extranjero, como afirma la oposición, y reiteró que todos las acusaciones a su persona son parte de una estrategia de los Yunes para tratar de desestabilizar su campaña.

Días después, el 27 de abril, se llevó a cabo el primer debate por la gubernatura de Veracruz. El previo llamó la atención porque Nahle le negó el saludo a Yunes, pero una vez entrados en la discusión, dominó el intercambio de acusaciones sobre presunta corrupción.

El primero de los dos debates entre la y los candidatos a la gubernatura de Veracruz se realizó en el Museo de Antropología de Xalapa, y fue moderado por Leonardo Curzio y Eirinet Gómez. Las temáticas eran desarrollo social y sustentable, política migratoria, política de Gobierno, y cultura democrática; sin embargo, la discusión se centró en acusaciones y señalamientos de corrupción entre la y los aspirantes.

Atrapada en medio de una severa guerra mediática que pretendería desacreditarla, acusándola de corrupción, la exsecretaria de Energía federal, Rocío Nahle García, ha conservado una ventaja que ha oscilado entre los 15 y los 20 puntos porcentuales, según diversas encuestas, para mantenerse como favorita en la contienda por la gubernatura de Veracruz, cuando ya ha transcurrido el primer mes de campañas electorales, que iniciaron en esa entidad el pasado domingo 21 de marzo del 2024.

La entidad tiene la cuarta lista nominal de potenciales electores más grande del país, con seis millones 111 mil 275 ciudadanos inscritos, según el corte del Instituto Nacional Electoral (INE) al pasado miércoles 27 de marzo del 2024. Por el número de electores en su Lista Nominal, sólo superan a Veracruz el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.

Veracruz es cabeza de la Tercera Circunscripción Electoral, región en la cual también están los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo, todos gobernados por Morena. Pero se suma a esta Circunscripción Electoral Yucatán, que es administrado por el PAN. Esta Tercera Circunscripción es la que le dio más diputados de Mayoría Relativa y Plurinominales a Morena y sus aliados, PT y PVEM, en 2021.

–Con información de Pedro Mellado