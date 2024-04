ENTREVISTA ¬ Extitular de Sener dice que el PRIAN montó campaña diaria de difamación

En entrevista con “Los Periodistas”, Rocío Nahle, candidata a la Gubernatura de Veracruz, quien según diversas casas encuestadoras supera hasta por 15 porcentuales a José Francisco Yunes Zorrilla, de la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz” que integran PAN, PRI y PRD, recalcó que el PRIAN ha puesto en marcha una estrategia en su contra basada en la calumnia.

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- Rocío Nahle García, candidata de Morena al Gobierno de Veracruz, afirmó que “el Clan Yunes” está detrás de los ataques en su contra. La exsecretaria de Energía del Gobierno Federal ha sido señalada por diversos medios de comunicación de haber otorgado presuntos contratos amañados en la refinería de Dos Bocas; por la supuesta compra de mansiones en Veracruz, Nuevo León y otros estados, así como el, dicen, haberse hecho de una fortuna, la cual habría sido amasada durante sus años como servidora pública.

En entrevista con “Los Periodistas”, Rocío Nahle negó que tenga propiedades en el extranjero, como afirma la oposición, y recalcó que todos las acusaciones a su persona forman parte de una estrategia de los Yunes para tratar de desestabilizar su campaña.

“Detrás de él está el clan de los Yunes que son quienes tienen todas las candidaturas en Veracruz. Su estrategia es pegar para manchar y que algunos indecisos se vayan con ellos, están perdidos, están perdidos en Veracruz. Nosotros estamos en lo nuestros y ellos van detrás de nosotros husmeando, criticando, queriendo sacarnos de contexto. No tengo gasolineras, no tengo propiedades en el extranjero, no tengo ni un solo peso en el extranjero”.

Y ahondó: “La oposición al no tener propuestas, al no tener simpatía, al no tener nada que ofrecer mas que un apellido de una sola familia que tiene todo, pues viene la denostación, la mentira, falsificación de documentos, mentiras todos los días”.

La candidata a la Gubernatura de Veracruz, quien según diversas casas encuestadoras supera hasta por 15 porcentuales a José Francisco Yunes Zorrilla, de la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz” que integran PAN, PRI y PRD, recalcó que el PRIAN ha puesto en marcha una estrategia en su contra basada en la calumnia.

“Veracruz es un estado muy importante y en el país. Yo inicié campaña, presenté 80 compromisos y he estado con una estrategia de propuesta y trabajo. La oposición, el PRIAN, trae una estrategia a nivel nacional de mentir, de calumniar para poder sacarnos de nuestra estrategia”.

—¿Usted tiene 5 millones de dólares en paraísos fiscales? —se le cuestionó.

—No, no tengo absolutamente ni un peso fuera de México, no tengo gasolineras, no tengo propiedades fuera de mi declaración patrimonial, no tengo nada de eso, nada.

—¿Usted tiene 20 gasolineras en el país?

—Claro que no. No tengo ni una gasolinera. Hace rato estaba leyendo que dicen que yo di permisos a gasolineros de Veracruz. Yo no doy permisos, siendo Secretaria de Energía yo no di ni un solo permiso, los permisos los da la Comisión Reguladora de Energía que es un organismo autónomo.

Pese al control histórico de los Yunes en Veracruz, diversas casas encuestadoras le dan la ventaja a Rocío Nahle. El Heraldo de México y la consultora Poligrama publicaron el miércoles 21 de febrero una encuesta en la cual le acreditaron una ventaja de 14 puntos porcentuales como líder de la contienda en Veracruz. En tanto que el martes 2 de abril, en una encuesta telefónica, la empresa Rubrum le dio 16 puntos de ventaja a la candidata de Morena.

Hasta este miércoles 3 de abril, la plataforma de encuestas Polls.mx le acreditó a Rocío Nahle 18 puntos de ventaja en la apertura de las campañas formales en Veracruz rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado