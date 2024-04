Nahle le niega saludo a Yunes; intercambian acusaciones en primer debate por Veracruz

José Yunes Zorrilla cuestionó a Rocío Nahle García en diversas ocasiones por presunto enriquecimiento ilícito; mientras que la morenista increpó al priista por apoyar a Javier Duarte y supuestamente recibir dinero de distintas administraciones pasadas.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Ayer se llevó a cabo el primer debate por la gubernatura de Veracruz, en el que participaron Rocío Nahle García, de Morena; José Yunes Zorrilla, de la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD); e Hipólito Deschamps Espino Barros, de Movimiento Ciudadano (MC). El previo llamó la atención porque Nahle le negó el saludo a Yunes, pero una vez entrados en la discusión, dominó el intercambio de acusaciones sobre presunta corrupción.

El primero de los dos debates entre la y los candidatos a la gubernatura de Veracruz se realizó en el Museo de Antropología de Xalapa, y fue moderado por Leonardo Curzio y Eirinet Gómez. Las temáticas eran desarrollo social y sustentable, política migratoria, política de Gobierno, y cultura democrática; sin embargo, la discusión se centró en acusaciones y señalamientos de corrupción entre la y los aspirantes.

José Yunes Zorrilla cuestionó a Rocío Nahle en diversas ocasiones por los recientes señalamientos que se le han hecho por presunto enriquecimiento ilícito, y por su reciente trabajo como Secretaria de Energía, puesto desde el que condujo la construcción de la Refinería de Dos Bocas.

Voy a ser gobernadora, aunque le duela al clan porque Veracruz es de todos y no de una sola familia. ¡No somos iguales! ¡Nos va a ir muy bien! ❤️Por amor a #Veracruz❤️#RocíoGanaElDebate#NahleGobernadora #YoVotoRocío pic.twitter.com/FeWizHAl6D — Rocío Nahle (@rocionahle) April 28, 2024

“Me aflige mucho la doble moral de la candidata de Zacatecas que habla de los pobres, pero que vive en la opulencia. La doble moral de la candidata de Zacatecas está en medio de un conflicto de interés permanente por el uso de recursos de Dos Bocas, que no refinó ni un solo litro, pero que ya produjo casas, que ya produjo departamentos, que ya produjo una vida de lujo desmedido y esa es la peor combinación que podemos esperar en Veracruz”, declaró Yunes.

“Como yo sí trabajo, como yo sí doy resultados, y como el candidato del PRIAN nunca en su vida ha trabajado, pues por eso habla. Dos Bocas es una magna obra de ejemplo mundial y se construyó una etapa constructiva. Él no sabe, entonces él ignora. Se terminó la etapa constructiva en 2022, se terminó la etapa de integración en 2023, y en este momento está refinando. Son por etapas, pero no le voy a andar explicando a un corrupto que su casa se la compró [Javier] Duarte en el Pedregal”, respondió Nahle.

“Habla de casas. Yo tengo una declaración patrimonial. Soy una mujer que salgo a dar la cara en mi vida familiar y en mi trabajo. Y con el debido respeto, la señora [Brenda] Ibarra, que entre otras cosas, es su operadora, ella tiene 12 casas en Coatepec, Xalapa y Boca del Río”, agregó Nahle.

Las denuncias que tiene la candidata de Zacatecas, no las tiene ni Trump.#VeracruzConPepe pic.twitter.com/scvk084SUw — PEPE (@Pepe_Yunes) April 28, 2024

Asimismo, durante toda su participación en el debate, Yunes Zorrilla llamó a Nahle “la candidata de Zacatecas”, ya que es oriunda de allí; no obstante, ella aclaró que desde hace 38 años ha vivido en Veracruz, y que es donde ha forjado su carrera profesional y personal, pues es la entidad federativa donde nacieron sus hijas y su esposo. “¿Tú le darías un voto al PRIAN nuevamente para regresar a sus mentiras y su hipocresía? Ni un voto más al PRIAN”, sentenció.

“Tú que me escuchas: ¿A quién le entregarías la caja del Gobierno para resolver los problemas que te vinculan? ¿A alguien que tiene señalamientos de corrupción, a alguien que tiene o está bajo sospecha de enriquecimiento ilícito, o a alguien que te ha dado resultados todos los días desde hace 30 años con honestidad y con eficacia?”, preguntó Yunes.

“Le voy a responder al candidato del PRIAN que insiste en crear todo el show en el que se montó. Él habla de corrupción, pero yo tengo aquí recibos de que él recibió dinero en el 2005. Esta es su firma, de un millón 250 mil pesos, de 750 mil pesos, del Gobierno de Veracruz”, reviró la morenista.

Será la FGR quien desmienta bajo investigación a la derecha PRIANISTA y aliados quienes han difamado y calumniado a mi familia y a una servidora, pero los números son claros ¡YA GANAMOS! Ninguna calumnia logrará revertir el triunfo. ❤️Por amor a #Veracruz❤️#DebateVeracruz pic.twitter.com/yQkIyvwkFt — Rocío Nahle (@rocionahle) April 28, 2024

NAHLE PRESENTA DENUNCIA CONTRA GOLPETEO DEL PRIAN

El pasado 25 de abril, Nahle informó que presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por difamación, daños a la moral, falsificación de documentos y acoso, luego de los señalamientos en su contra.

En conferencia de prensa posterior a la presentación del “Proyecto para reducir la pobreza, la desigualdad y generar más empleo”, por parte de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, Nahle García señaló que los cuestionamientos son parte de un “golpeteo” orquestado en contra de ella y su familia.

“El día de hoy estoy presentando una denuncia en la Fiscalía General de la República por difamación; daño moral; falsificación de documentos, falsificaron unos documentos y unas cuentas en el extranjero que no tengo, que no son; y por daños también a terceros; y acoso a mi persona y acoso a terceras personas. Esto ya brincó, pero es lo que yo tengo que hacer. Estamos muy ocupados en nuestra campaña y preparando lo que es nuestro Gobierno porque vamos a ganar aquí en Veracruz”, anunció.

Bien por @rocionahle que le negó el saludo al Corrupto de @pepe_yunes que se la ha pasado calumniándola e insultándola… pic.twitter.com/1ceNA5n1ve — MorenaSíChapulinesNO La Catrina Norteña #PlanC (@catrina_nortena) April 28, 2024

“Es un golpeteo, estamos en una elección, y pues imagínense que yo todos los días tenga que estar saliendo a desmentir cuando yo tengo giras de tres, cuatro municipios que visitar, ya llevo 160 [municipios visitados]”, añadió.

A su vez, la candidata morenista para Veracruz aclaró que la camioneta que presuntamente fue reportada como robada y que estuvo durante su campaña pertenece a unos jóvenes que se unieron a un evento el pasado 18 de enero, y que ellos mismos fueron víctimas del atraco dos meses después.

“Yo traigo solamente dos camionetas. Simpatizantes, militantes, se suman a la gira y me acompañan a diferentes eventos. La camioneta negra que ustedes reportan como robada, la foto es del 18 de enero, donde jóvenes dueños de la camioneta que son de Coatzacoalcos nos acompañaron, ellos se regresaron a su casa. Posteriormente y el 27 de marzo, dos meses después, les robaron la camioneta, reportaron e hicieron la denuncia, ellos mismos, a los dueños les robaron la camioneta, pero la fotografía es del 18 de enero”, explicó.

El pasado 22 de abril, Rocío Nahle afirmó que “el Clan Yunes” está detrás de los ataques en su contra. La exsecretaria de Energía del Gobierno federal ha sido señalada por diversos medios de comunicación de haber otorgado presuntos contratos amañados en la refinería de Dos Bocas; por la supuesta compra de mansiones en Veracruz, Nuevo León y otros estados; así como haberse hecho de una fortuna, la cual habría sido amasada durante sus años como servidora pública.

En entrevista con “Los Periodistas”, Rocío Nahle negó que tenga propiedades en el extranjero, como afirma la oposición, y recalcó que todos las acusaciones a su persona forman parte de una estrategia de los Yunes para tratar de desestabilizar su campaña.

“Detrás de él está el clan de los Yunes que son quienes tienen todas las candidaturas en Veracruz. Su estrategia es pegar para manchar y que algunos indecisos se vayan con ellos, están perdidos, están perdidos en Veracruz. Nosotros estamos en lo nuestro y ellos van detrás de nosotros husmeando, criticando, queriendo sacarnos de contexto. No tengo gasolineras, no tengo propiedades en el extranjero, no tengo ni un solo peso en el extranjero”.

🔴 #ÚLTIMAHORA I Rocío Nahle (@rocionahle) informó que presentará una denuncia ante la @FGRMexico por difamación, daño moral, falsificación de documentos y acoso tras los señalamientos en su contra por presuntamente usar una camioneta con reporte de robo. pic.twitter.com/5Uc4IzBQOj — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 25, 2024

Y ahondó: “La oposición al no tener propuestas, al no tener simpatía, al no tener nada que ofrecer mas que un apellido de una sola familia que tiene todo, pues viene la denostación, la mentira, falsificación de documentos, mentiras todos los días”.

La candidata a la gubernatura de Veracruz, quien según diversas casas encuestadoras supera hasta por 15 porcentuales a José Francisco Yunes Zorrilla, de la alianza Fuerza y Corazón por Veracruz que integran PAN, PRI y PRD, recalcó que el PRIAN ha puesto en marcha una estrategia en su contra basada en la calumnia.

“Veracruz es un estado muy importante y en el país. Yo inicié campaña, presenté 80 compromisos y he estado con una estrategia de propuesta y trabajo. La oposición, el PRIAN, trae una estrategia a nivel nacional de mentir, de calumniar para poder sacarnos de nuestra estrategia”.

—¿Usted tiene cinco millones de dólares en paraísos fiscales? —se le cuestionó.

—No, no tengo absolutamente ni un peso fuera de México, no tengo gasolineras, no tengo propiedades fuera de mi declaración patrimonial, no tengo nada de eso, nada.

Pese al control histórico de los Yunes en Veracruz, diversas casas encuestadoras le dan la ventaja a Rocío Nahle. El Heraldo de México y la consultora Poligrama publicaron el miércoles 21 de febrero una encuesta en la cual le acreditaron una ventaja de 14 puntos porcentuales como líder de la contienda en Veracruz. En tanto que el martes 2 de abril, en una encuesta telefónica, la empresa Rubrum le dio 16 puntos de ventaja a la candidata de Morena.

–Con información de Alejandro Páez y Álvaro Delgado