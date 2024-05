¿Cómo elegir un perfume? La felicidad y personalización son elementos clave

Al elegir un perfume o una fragancia es importante que evoque algún momento de felicidad, para que vaya acorde a cada persona.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- Un aroma te puede hacer viajar a tu lugar favorito o te puede llevar a un momento que recuerdas con mucho cariño, una fragancia también puede volverse parte del sello de cada persona, de ese aroma que identifica a cada uno, porque aunque dos personas usen el mismo perfume, la fragancia se adaptará diferente a cada una.

Hace poco visitamos The House of Creed, una auténtica casa de perfumes de lujo dedicada a la creación de fragancias artesanales para hombres y mujeres. Nos platicaron que su historia inició en 1760 cuando una nueva empresa de sastrería de Londres entregó un par de guantes de piel perfumados al rey Jorge III. James Henry Creed fundó The House of Creed, el mismo año de la ascensión al trono del joven rey y comenzó su camino como una sastrería con sede en Mayfair, Londres. Desde entonces, The House of Creed ha creado algunas de las mejores prendas y fragancias para los más exigentes durante más de 260 años, cambiando su herencia de sastrería a una de las casas de perfumes de nicho líderes en el mundo.

The House of Creed se mudó de Londres a París en 1854, a pedido de Napoleón III y su emperatriz, Eugenia, quienes designaron a Creed como proveedor oficial de la casa real, la Casa de Creed fortaleció su reputación con una sastrería impecable y como exclusivas y limitadas fragancias para el hogar. En París, Creed continuó creando aromas inigualables para hombres y mujeres. A lo largo de los siglos, la familia Creed ha producido más de 200 perfumes, todos testimonio de un espíritu creativo único que se ha transmitido, junto con un olfato agudo heredado, de padres a hijos a lo largo de siete generaciones.

Actualmente, Olivier Creed -descendiente de séptima generación del fundador James Henry Creed- continúa con la gran tradición. Acompañado por su hijo, Erwin, Olivier viaja constantemente para obtener, investigar, inspeccionar y encargar los mejores materiales de todo el mundo. La rosa de Bulgaria, Turquía y Marruecos, el iris florentino, la bergamota de Calabria, el vetiver de Haití, la vainilla de Bourbon, el jazmín italiano y el ámbar gris más fino son solo algunos de los ingredientes exclusivos que se encuentran en las fragancias de Creed.

¿Cómo elegir una fragancia?

Omar Reséndiz, de The House of Creed Ciudad de México, compartió algunos tips para elegir una fragancia que vaya acorde a cada persona. “Yo les recomiendo que cada fragancia sea personal, que cada fragancia sea inspirada en algo que a ustedes les remita felicidad, porque muchas veces vamos a un punto de venta y las fragancias nos las ofrecen muy al aire, ‘eso te va a quedar perfecto’, pero todas las fragancias deben ser personales, deben hacerte sentir algo”, compartió Omar.

Reséndiz explicó que hay que basarse en la propia experiencia, en cómo te hace sentir y a qué te remite, al tener esto en cuenta se puede encontrar la fragancia perfecta para cada persona. “El punto de las fragancias es hacerte sentir cosas, no nada más que huelas bien”, señaló.