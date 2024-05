¿Dónde celebrar el Día de la Hamburguesa? Algunas opciones deliciosas y con promoción

¿Burgers rellenas o una hamburguesa normal con tocino, salsa BBQ, queso americano y carne de res? En el Día de la Hamburguesa te compartimos algunos lugares que tendrán promociones.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- El 28 de mayo se celebra Día Internacional de la Hamburguesa y para que te vayas preparando y celebres este día disfrutando de una hamburguesa, aquí te compartimos algunos lugares que seguro te gustarán.

Open House Burgers

Concebido por Daniel Aguilera, quién dejó su trabajo de oficina para convertirse en el creador de las mejores hamburguesas de la ciudad, Open House Burgers es el lugar en el que puedes encontrar Burguers rellenas. Para celebrar este día tan especial, Open House Burgers tendrá 2×1 en sliders para disfrutar el doble de su deliciosa variedad de hamburguesas.

Ya estando en el lugar no olvides probar las burgers rellenas como La Alemana, una delicia con carne de res, salchicha de res y queso gouda, junto con la French, que combina carne de res, queso gruyere y tocino glaseado, ambas con los toppings hábilmente integrados dentro de la carne, prometen cada mordida como una explosión de sabor.

Además, la galardonada Western, premiada en el Burgermaster Mx 2019, con aros de cebolla, tocino, salsa BBQ, queso americano y carne de res, es un imprescindible en Open House Burgers. Y para los que buscan lo clásico, la Americana, con su combinación de tocino, queso americano, carne de res y lechuga, es simplemente inigualable.

Servidas tanto en tamaño regular (150 g) como en versión slider (75 g), cada burger se prepara con carne de calidad, verduras frescas, pan de masa madre de Pancracia y una variedad de quesos seleccionados para una experiencia incomparable.

Falling Piano

Este tap room de la Roma es ideal para adentrarse en el mundo de la cerveza artesanal y para festejar el día de la hamburguesa, en la compra de una cerveza Falling Piano estará regalando sliders clásicas (hasta agotar existencias). Estas sliders están preparadas con pan de la casa, carne y queso cheddar.

Dirección: Coahuila 99, Roma Norte, Cuauhtémoc Fecha y hora: Martes 28 de mayo – 2:00pm a 11:00pm Instagram: @fallingpianobrewing

Hop The Beer Experience 2

Hop The Beer Experience, es un referente obligado para los amantes de las buenas chelas artesanales, ya que cuenta con 52 líneas de cerveza artesanal, con opciones de chela nacional e internacional. El próximo martes 28 de mayo tendrán en su menú 3 opciones de hamburguesa en colaboración con All Wood BBQ. Se trata de una Cheeseburger clásica, una Tex Mex, hamburguesa preparada con guacamole y jalapeño popper y la All Wood Burger preparada con smash pattie y brisket con un toque de mermelada de tocino.

Dirección: Av. Cuauhtémoc 870, Narvarte, Benito Juárez Fecha y hora: Martes 28 de mayo – 4:00pm a 11:00pm Instagram: @hoptbe

Claroscuro Tasting Room

Claroscuro Tasting Room ofrece mucho más que una simple selección de cervezas, la misión de este nuevo lugar es llevar a sus clientes en un viaje sensorial a través de una amplia variedad de cervezas que rara vez se encuentran en otros lugares. Para este día de la hamburguesa estarán lanzado su nuevo menú de super burgers, con una Tex Mex con 150gr de carne, queso gouda y 100gr de tocino y un toque de salsa de chili; La cavernícola con 300gr de carne, queso azul y queso gouda y por último la Fish Burger con un medallón de salmón, queso manchego, cebolla caramelizada y un toque de miel de maple.

En la compra de cualquiera de sus nuevas super burgers recibirás una degustación de 150 ml de una cerveza ideal para maridar tu comida.

Dirección: Ignacio Manuel Altamirano 7-Local 2, San Rafael, Cuauhtémoc Fecha y Hora: Martes 28 de mayo – 2:00pm a 11:00pm

Instagram: @claroscurotastingroom

Claroscuro Beer Garden

Este lugar es una opción única al ser un espacio al aire libre, está ubicado en una de las colonias más icónicas de la Ciudad de México, Santa María la Rivera. Beer Garden ofrece un escenario perfecto para disfrutar con amigos, en pareja, con mascotas o simplemente relajarse del ajetreo de la ciudad. Este día de la hamburguesa, puedes obtener un 20 por ciento de descuento en tu primer cerveza de draft en la compra de una hamburguesa.

Dirección: C. Eligio Ancona 33, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc Fecha y hora: Martes 28 de mayo – 2:00 pm. Instagram: @claroscuro_beergarden

Claroscuro Gastropub

Un lugar disruptivo, en el que la gastronomía tiene la misma importancia que las cervezas, logrando un maridaje perfecto. Cuentan con 12 llaves de chelas nacionales e internacionales de la mejor calidad. En el día de la hamburguesa tendrán una promoción especial, podrás disfrutar cualquiera de las hamburguesas del menú +2 vasos de cerveza (355 ml) por 350 pesos. *No aplica para cervezas importadas

Dirección: Eje 3 Nte. Camarones 155-Loc. B, Nueva Santa María, Azcapotzalco, 02800 Ciudad de México.

Fecha y hora: Martes 28 de mayo – 2:00 pm Instagram: @claroscurogastropub