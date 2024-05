La Iglesia Católica y ciudadanos marchan contra el aumento de la violencia en Morelos

El obispo Ramón Castro hizo un llamado a los participantes a castigar con su voto a “los malos gobiernos”.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- Alrededor de 20 mil personas participaron este sábado en la décima marcha por la paz, convocada por la diócesis de Cuernavaca, ante el incremento de violencia en Morelos que amenaza con intervenir en la contienda electoral del próximo 2 de junio.

El obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro, hizo un llamado a los participantes a castigar con su voto a “los malos gobiernos” porque “no saben, o no quieren o no hacen lo que les corresponde” para garantizar la seguridad, la justicia y la paz la entidad y en el país.

“La democracia sirve también para castigar con el voto a los malos gobiernos. Si no saben, no quieren, o no hacen lo que les corresponde, la ciudadanía tiene ese poder”, manifestó.

En la marcha, que inició alrededor de las 9:00 horas en la iglesia del poblado de Tlaltenango, las personas vestían ropa blanca y llevaban banderines que decían: ¡Yo sí decido y exijo la paz!, luego avanzaron hasta la catedral del centro de Cuernavaca.

En su discurso, el líder religioso habló sobre la inseguridad y la violencia que azota al país. Sobre Morelos y sus municipios, pidió a la població “no equivocarse” y mantener su responsabilidad civil, poder federal y estatal para impedir la crueldad en la calles.

“No nos equivoquemos hermanos, la ciudadanía exige seguridad porque es su derecho; exige seguridad porque la necesita para trabajar; exige seguridad para desarrollar al estado a través de trabajo productivo, y no a través de las dádivas que nos hacen dependientes y no libres”, recalcó el obispo Castro.

Por último, el obispo compartió que la iglesia está comprometida con la paz interior y con la paz exterior, con la paz social y con la paz del mundo, por lo que exhortó a dejar de ver el rencor, el odio, la agresión, los asesinatos, la guerra, en sus múltiples formas, como “una salida a los conflictos; sino que son siempre un laberinto interminable de muerte y dolor”.