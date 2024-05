ENTREVISTA ¬ La iglesia está desafiante, metida en elecciones y antisemita: Barranco

En entrevista con “Los Periodistas”, Bernardo Barranco mencionó que el actual momento de “envalentonamiento” de la Iglesia Católica podría compararse con lo ocurrido durante la Guerra Cristera iniciada en 1926 contra la Ley Calles. Además, el especialista en creencias religiosas y cultura cuestionó la nula capacidad de reacción por parte de la Secretaría de Gobernación y de las autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) ante el intervencionismo del clero y sus posicionamientos a favor de la oposición.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- La Iglesia Católica vive un momento de “envalentonamiento” producto de su intervención política en el proceso electoral y su firme oposición en contra de Morena y el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó Bernardo Barranco, sociólogo especializado en religión, quien además coincidió que incluso ha dado lugar a expresiones de antisemitismo contra la candidata de la izquierda, Claudia Sheinbaum Pardo, de origen judío.

En entrevista con “Los Periodistas”, el especialista recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 130 el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, sin embargo, el clero ha faltado a este apartado al tomar un posicionamiento en contra de la llamada Cuarta Transformación y de sus candidatos y al pedirle abiertamente a sus feligreses no votar por el partido oficialista en las próximas elecciones.

“Hoy la iglesia Católica vive un momento de mucha intervención política en el ámbito electoral, al grado que en el Bajío los Obispos de Guanajuato se han pronunciado de manera abierta y públicamente para no votar a favor de Morena, incluso el Arzobispo de León en una homilía pidió abiertamente que no se votara por Morena. Está el caso del Cardenal emérito Juan Sandoval Iñíguez que advierte a la feligresía que votar por Morena es la antesala del comunismo. Vemos ahí una franca decisión de un sector del clero de tener una actitud crítica sobre todo con los candidatos de Morena y por lo tanto se desprende que están a favor de la oposición”.

—Claudia Sheinbaum, sus dos apellidos son de origen judío. ¿Encuentra usted alguna razón para pensar que esto exacerba la participación de la Iglesia Católica en este proceso?

—Por supuesto. Si hasta con la Santa Muerte se metió, y la han usado en contra. Recordemos esta famosa camiseta y cómo la derecha plantea que es una idead de los malosos del crimen organizado, diabólica, etcétera, y que López Obrador está dando pie violando el Estado Laico por este grupo, que esta compuesto por católicos, son miles y miles, pero vamos a la cuestión del antisemitismo que me parece muy importante. Uno de los aspectos que no hay que obviar es la visita que hicieron ambas candidatas a El Vaicano con el Papa y ahí dijeron ‘cómo es posible que vayan a ver a el Papa, ella no es católica, que oportunismo, en cambio Xóchitl sí es católica, va como una creyente’, cuando evidentemente el Papa representa a los Católicos, es un Jefe de Estado.

Y puntualizó: “Quisieron cuestionarla cuando ella llevaba una falda estampada con la Virgen de Guadalupe y decían ‘cómo es posible, una judía que esté con la estampa de la Virgen de Guadalupe’. Nosotros conocemos en nuestros ámbitos comunistas que son guadalupanos, ateos que son guadalupanos. Hay una postura junto con la Santa Muerte de intransigencia religiosa y esa intransigencia religiosa va en contra de las minorías, pero también es una utilización ideológica que está utilizando”.

Bernardo Barranco recalcó que el actual momento de “envalentonamiento” de la Iglesia Católica podría compararse con lo ocurrido durante la Guerra Cristera, cuando el sector católico y conservador se levantó en armas en contra del Presidente Plutarco Elías Calles por la aplicación de la Ley Calles, la cual no reconocía personalidad jurídica a las iglesias ni de su derecho a poseer bienes raíces, prohibía la participación del clero en la política así como la impartición de culto fuera de los templos. También planteaba la reducción del número de sacerdotes.

“Estamos ante un momento de envalentonamiento de la Iglesia Católica que no veíamos desde hace mucho tiempo, incluso algunos lo comparan con lo que ocurrió durante la Guerra Cristera donde los sacerdotes, el clero, los obispos salían a enfrentar rabiosamente al gobierno”.

El especialista afirmó que el rechazo de la Iglesia Católica contra el actual gobierno comenzó en 2022 tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara. A partir de este momento, dijo Barranco, el clero empezó a cuestionar diversos aspectos de la actual administración como su política de seguridad.

“El epicentro viene desde que Andrés Manuel López Obrador toma el poder y tiene una interlocución muy abierta con los evangélicos, pero la gota que derrama el vaso es el asesinato de los jesuitas en la Tarahumara en 2022 y es ahí donde los obispos empiezan a emitir documentos en donde reprochan la política de seguridad del Gobierno, reprochan el tema de la migración y reprochan además su estilo de estar culpando al pasado y no responsabilizarse por temas actuales, los mismos obispos sacan varios documentos en apoyo a estas marchas que se hicieron a favor del INE. Lo que tenemos ahí es una secuela de una radicalización que no había pasado desde hacía muchísimos años por parte del episcopado”.

A menos de un mes de las elecciones, distintos sectores de la oposición, principalmente del PAN, y del conservadurismo como la Iglesia Católica, se han articulado para difundir a través de redes sociales y WhatssApp una retahíla de noticias falsas para atacar a la izquierda como son la creación de una supuesta “Constitución Política y Pluricultural de México” que impulse, dicen, el fin de la propiedad privada, el despojo a la vivienda, además de sostener que con la reciente reforma a la Ley de Afores se busca que el Gobierno se apropie de los ahorros de los trabajadores, y de señalar en días recientes el presunto cierre, sostienen, de las Iglesias.

Si bien estas campañas han sido emprendidas desde inicios de este año, ahora que se acerca el fin de la contienda presidencial se han acentuado, sobre todo cuando las encuestas muestran una ventaja de casi 30 puntos entre la candidata de la izquierda, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la derecha, Xóchitl Gálvez Ruiz. Sobre todo han comenzando a circular en WhatsApp, un canal donde no se puede generar una discusión y desmentir como en otras redes sociales.

La propia Claudia Sheinbaum desmintió hace unos días algunas noticias falsas que se han viralizado sobre ella, como el supuesto cierre de iglesias o su presunta posición en contra de la propiedad privada.

Aunado a esta situación, desde hace semanas, miembros de las Arquidiócesis de León, en Guanajuato, han sido señalados de intervenir ilegalmente en el proceso electoral. Medios como La Jornada han dado a conocer videos y audios en los que se escucha a sacerdotes de esta entidad hablar contra el Presidente López Obrador y la Claudia Sheinbaum Pardo. “Los católicos tenemos claro que no podemos apoyar proyectos políticos que amenazan el derecho a la vida de los seres humanos, desde su concepción hasta la muerte natural, que alteran esencialmente la percepción del matrimonio, desprotegiendo la viabilidad de la familia”, expuso, por ejemplo, Arzobispo de León, Alfonso Cortés en un video difundido en redes.

En esa misma entidad, según la misma información, el sacerdote José Juan Cruz González exhortó a los feligreses a cumplir con la obligación de votar porque “el no hacerlo es un pecado para el cristiano”. De hecho en una grabación sostuvo: “El actual Presidente es satánico. Xóchitl Gálvez está defendiendo la libertad, la verdad y la seguridad, principalmente, porque eso es lo que no tenemos ahora”.

“Es un proceso donde los Obispos se han radicalizado y en torno a la paz que es como su eje están haciendo un llamado a las diferentes fuerzas políticas, pero en realidad están haciéndole el caldo gordo a la oposición […] La Iglesia ha cerrado filas y tiene un comportamiento ya absolutamente antagónico frente al actual gobierno, a mí lo que me parece es que esto sí es peligroso, que no debemos despreciarlo o tenerlo como una anécdota en la postura política que se está teniendo, la Iglesia no es cualquier cosa”, señaló Barranco.

El especialista cuestionó la nula capacidad de reacción por parte de la Secretaría de Gobernación y de las autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) ante el intervencionismo de la Iglesia Católica y sus posicionamientos a favor de la oposición.

“Lo que tenemos ahora es un activismo que es totalmente inconstitucional y aquí me quisiera preguntar qué está haciendo Gobernación, qué están haciendo las autoridades electorales, qué están haciendo a nivel local para ponerles un freno a algo que indebido, la Iglesia tiene prohibido meterse a los procesos electorales, a favor, en contra o llamado a la abstención, la Iglesia no puede intervenir en los procesos electorales, pueden los católicos en tanto ciudadanos o individuos pero no las estructuras religiosas”.

Finalmente, Bernardo Barranco recalcó que la Iglesia no puede intervenir en los asuntos del Estado pues al hacerlo, viola su laicidad.

“Vemos por el lado político, por el lado simbólico, por la división cultural un posicionamiento indebido que no debe pasar. Si algo nos ha caracterizado como país es que la paz que hemos tenido es una paz que está garantizada por la laicidad del Estado, todas esas acciones violan la laicidad del Estado”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado