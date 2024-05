Warner anuncia nueva cinta de “El Señor de los Anillos” con Gollum de protagonista

Se confirma nueva película de El Señor de los Anillos con Peter Jackson y con “Gollum” de protagonista.

Por Alejandro Castillo

Ciudad de México, 10 de mayo (AsMéxico).- Nuevos tiempos para la saga de Tolkien en la gran pantalla. Se ha confirmado el desarrollo de una nueva película del universo de El Señor de los Anillos que centrará la historia en uno de sus míticos personajes: Gollum. De hecho, la película ya ha desvelado que tendrá como sobrenombre The Hunt of Gollum. Andy Serkis no solo repetirá como protagonista, sino que se pondrá tras las cámaras como director. Aunque todavía no tiene fecha de estreno, sí ha trascendido que Warner Bros pretende llevarla a salas en algún momento de 2026.

Jackson y Andy Serkis, mano a mano en la nueva película de El Señor de los Anillos

Peter Jackson también participará en la película como productor, junto a los guionistas habituales que le acompañan: Fran Walsh y Philippa Boyens. Su participación influirá “en cada paso” de la película, por lo que no será en absoluto anecdótico.

“Es un honor y privilegio poder viajar de nuevo a la Edad Media con nuestro gran amigo y colaborador Andy Serkis, quien tiene negocios todavía sin resolver con Gollum”, comparte Jackson en sus primeras declaraciones tras descubrirse la noticia.

Serkis confirma que la película volverá a rodarse en Nueva Zelanda, los escenarios que dieron vida a las anteriores películas. Su producción todavía se encuentra en las primeras fases del desarrollo del guion, aunque sus guionistas anticipan que “explorará arcos argumentales que todavía están por contar”. Queda claro que para Warner Bros es un elemento clave de su hoja de ruta para los próximos años.

Las películas tomarán un camino diferente al de Amazon en cuanto al universo que ellos están construyendo en la pequeña pantalla. Los Anillos de Poder seguirá como una rama independiente dentro del enorme mundo tejido por Tolkien y no tendrá ningún tipo de impacto con lo que se verá en las grandes producciones de los largometrajes. De hecho, Jackson ha subrayado en multitud de ocasiones que él no forma parte del proyecto de la serie de Prime Video.

