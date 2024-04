Carolina de la Muela honra a la canción en “Salvavidas”, su nuevo álbum de estudio

Carolina de la Muela pisará próximamente México para presentarse en El Cantoral, recinto ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, junto a MARO, Judit Neddermann y Paula Prieto.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- ¿Qué sería del día a día sin la música? ¿Cómo serían las alegrías y las tristezas si canciones que las acompañe? La cantautora argentina Carolina de la Muela es consciente del poder que tiene la canción en la vida propia y en la de millones de personas, por lo que quiso realizar una especie de homenaje a aquellas letras y melodías que sirven como salvavidas.

Será el próximo 30 de abril cuando salga a la luz “Salvavidas”, el nuevo álbum de estudio de Carolina de la Muela producido por Juan Carlos Paz y Puente, quien dentro de su carrera se desempeñó como baterista de Armando Manzanero, Camilo Sesto, Hernaldo Zuñiga y Rocío Durcal.

En entrevista para SinEmbargo, la artista argentina compartió que con “Salvavidas” busca honrar a la canción, que siempre da la bienvenida cuando se necesita un refugio.

“La música siempre fue eso para mí, las canciones. Soy una amante de las canciones, disfruto mucho, creo que siempre el día tiene un poquito de ilusión cuando comienza porque siento que puedo llegar a conocer una canción nueva o componer una canción, sólo eso me parece genial y suficiente motivo para tener ganas de comenzar el día, y en lo personal creo que hasta una vez le dije a mi psicóloga ‘es que todo este tiempo no necesite ir porque estuve componiendo’, después me di cuenta que no es lo mismo, que no tengo que dejar la terapia”, expresó entre risas.

Y abundó, “la realidad es que la canción como compositora, como cantautora, es siempre ese espacio que me permite reflexionar sobre algo que me conmueve mucho emocionalmente, me permite sacarlo y, a veces, transformar algo que me duele o que me cuesta mucho, en algo que después puedo tenerle respeto y amor, que es la canción, entonces en ese sentido creo que es la mejor compañía que conozco”.

Al respecto, De la Muela se sinceró con SinEmbargo al señalar que los temas que conforman el esqueleto de “Salvavidas” abordan situaciones que vivió en los últimos años, cuando se vivió un confinamiento a nivel mundial a causa de la pandemia de la Covid-19.

Por ejemplo, reveló que dentro del material hay una canción que se titula “Cómo llego a vos”, en donde reflexiona sobre la imposibilidad de poder estar con sus seres queridos. Esta premisa, de sentirse lejos de los que ama, también es punto de partida en “Mil años luz”, tema que se enfoca más en la vida de pareja.

“Hay periodos en los que uno siente que aunque viva en la misma casa, aunque duerma a la misma cama, aunque esté cerca, hay una distancia que parece infinita y es como bueno ‘cómo llego del otro lado’, ‘cómo me puedo acercar’, entonces hay un poco de reflexión respecto a la distancia concreta y la distancia que se siente adentro, aunque uno tenga la persona todos los días al lado”.

EL ÉXITO DE “ESENCIALES”

Durante la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus, Carolina publicó dos EP’s: “Esenciales” y “Esenciales II”, en los que reversiona canciones de otras figuras de la música argentina.

El éxito de estos materiales fue tal que no dimensionó que podría acercarla a un público que le pediría seguir reversionando canciones.

Al ser cuestionada sobre si hay planes de trabajar en una tercera entrega de “Esenciales”, la cantante respondió que, en efecto, pero que el trabajo de seleccionar los temas se ha tornado un tanto difícil.

“A mí me gusta estar cerca, sentir que podía lograr estar cerca la gente que está del otro lado, la gente que me escribe por Instagram, y ahí hubo mucho pedido de canciones para ‘Esenciales III’, que no me entran porque son EP’s de cuatro canciones, así que no sabes lo difícil que es elegir, pero ya tengo el tejido de lo que podría ser ‘Esenciales III’, también respetando y escuchando lo que lo que las personas me dicen que les gustaría que yo hiciera”.

MARO, JUDIT, PAULA Y CARO EN EL CANTORAL

Carolina de la Muela pisará próximamente México para presentarse en El Cantoral, recinto ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, junto a MARO, Judit Neddermann y Paula Prieto.

Las cuatro mujeres, originarias de dos continentes distintos –América y Europa–, se reunirán por primera vez en un escenario mexicano para fusionar sus voces.

“Para mí es un highlight total, me parece que es muy hermoso encontrar otras artistas que yo puedo admirar y que sean también tan generosas musicalmente […] Profesionalmente creo que es un momento muy importante en mi carrera, poder estar ahí, poder tocar en México, es un lujo, un honor”, indicó.

La cita para poder disfrutar de las voces de MARO, Judit Nerddermann, Paula Prieto y Carolina de la Muela es el 2 de mayo a las 21 horas, y los accesos para dicho evento se encuentran a la venta en la taquilla de El Cantoral y a través de Ticketmaster.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.