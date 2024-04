El amor por la naturaleza y la cotidianidad detrás de la inspiración de Valeria Jasso

“Poquitito de Té”, sencillo que Valeria trabajó de la mano de Flip Tamez (Jumbo), forma parte del esqueleto de “Noches”, EP que próximamente saldrá a la luz y del que ya se conocen otros dos singles.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- El trabajo, los problemas, el amor o el desamor. A veces, la vida es tan simple que uno debería preocuparse sólo por disfrutar del presente y de la cotidianidad, tal como lo expone la compositora mexicana Valeria Jasso en “Poquitito de Té”, su más reciente sencillo.

“Llevo un año que siento que mi vida ha cambiado, que se ha tornado a otro ritmo en el que disfruto más el día a día, siento que antes estaba muy presionada, me estresaba por muchas cosas y últimamente la verdad es que me siento muy relajada, he tenido mucho tiempo para contemplar lo que es vivir, agradecer y estar en este estado del querer contemplar lo que te rodea”, compartió en entrevista para SinEmbargo Valeria Jasso.

Fue a través de una charla virtual que la cantautora de Mérida, Yucatán, describió a este medio el entorno en que surgió “Poquitito de Té”, que ha sido incluido en distintas playlist de Spotify como “Equal México” y “Fresh Finds Latin”.

“La verdad siento que fue un tema que simplemente me salió. He hablado mucho del amor propio, he hablado mucho del amor, pero creo que me hace falta también como retocar esta parte de, sí, viene siendo parte del amor propio, pero desde otra perspectiva, desde el amor a lo que te rodea, y pues también tiene mucho que ver que vivo en Mérida y hay muchos pajaritos, entonces cuando estaba empezando a componer esta canción me salió el primer verso que ya pueden escuchar y tiene mucho que ver porque últimamente tomó mucho más té de lo que antes tomaba y porque también siempre hay un pajarito en mi ventana que me canta. Últimamente me doy cuenta mucho más de eso y agradezco”, apuntó Valeria.

“Poquitito de Té”, sencillo que trabajó de la mano de Flip Tamez (Jumbo), forma parte del esqueleto de “Noches”, EP que próximamente saldrá a la luz y del que ya se conocen otros dos singles.

Al ser cuestionada por “Noches”, del que sólo falta un lanzamiento para salir a la luz, Jasso compartió que este EP es un reflejo de lo que está viviendo en este momento de su vida, del proceso de cómo ha sido encontrarse cuando se está en los 20.

UN CAMINO LARGO EN BUSCA DEL AMOR PROPIO

Valeria compartió a SinEmbargo que ha pasado mucho tiempo trabajando en ella y en su amor propio por lo que la premisa de “Noches” va sobre lo que hay después de encontrarse con uno mismo y aprender a disfrutar las cosas que a uno le rodean pero, ¿qué hay sobre la responsabilidad que conlleva poner al amor propio sobre el escenario?

Al respecto la cantautora señaló que “la música mueve y la música es una forma de hacerte creer, de hacerte sentir, y la responsabilidad de hablar sobre el amor propio a través de ella sí creo que es muy grande, pero también creo que yo he hecho todo esto por mí y creo que si estoy trabajando en mi amor propio, si de verdad es algo en que creo y que lo estoy haciendo, pues también es valioso para mí el expresarlo a través de las canciones, comunicarlo”.

Y abundó, “creo que es lindo quererse y al final eso quiero con mis canciones, que lo que yo estoy viviendo puedan otras personas escucharlo y decir ‘bueno, creo que también merezco esto’ y sí, creo que es muy importante hablar del amor propio porque cada vez me doy cuenta que falta mucho trabajo personal que hacer para querernos, y que la música sea ese motor es lindo”, agregó.

El 2024 no será un año enfocado sólo en la promoción de “Noche”, pues la cantautora adelantó a este medio que estará trabajando en lo que será su segundo álbum de estudio.

“Ahorita estoy empezando a trabajar en mi segundo álbum que también es todo un proceso […] El año pasado armé mi primer tour aquí en México y estuve tocando bastante, entonces quieras o no, al menos para mí era como centrarme en otra parte de mi proyecto, pero no tanto en la composición, y si bien estuve trabajando en las canciones del EP y todo, pues no era un álbum, entonces este año para mí es relajarme en ese aspecto, centrarme en componer más música, en aprender también más música, y el ir tocando en cosas muy específicas”, concluyó.

