Autenticidad y empoderamiento: los ingredientes de “Ten Fold”, lo nuevo de Yaya Bey

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- Bajo la premisa “no soy otra cosa más que lo que soy”, Yaya Bey muestra su lado más auténtico en el single “Sir Princess Bad Bitch”, perteneciente a “Ten Fold”, su próximo álbum de estudio.

En entrevista para SinEmbargo, la música queer compartió que el productor Corey Fonville, con quien trabajó gran parte de “Ten Fold”, fue quien le envió el track y así, ella decidió que éste formaría parte de su próximo material porque reflejaba cómo se sentía en ese momento.

“Creo que el último álbum que hice funcionó muy bien y creo que podría haber sentido algo de presión para, supongo, actuar tan bien como el último álbum lo hizo, así que me aseguré de que, sin importar lo que haga el álbum, debería estar orgullosa de mí misma porque he estado decidiendo todo este tiempo ser auténtica conmigo misma, en cómo me presento siendo fiel a mí misma”.

Respecto a “Ten Fold”, del que ya se adelantó que estará compuesto por 16 tracks, Yaya Bey expresó que para este álbum no quiso trabajar en un concepto en específico puesto que sólo le interesaba hablar sobre quién era y el momento que estaba viviendo.

En comparación con su último material discográfico titulado “Remember your north star” (2022) en donde compuso desde la desesperación, Yaya Bey apuntó que “Ten Fold” cuenta con más determinación y empoderamiento.

“Por lo general, escribo, hago álbumes y hay un tema, pero este álbum lo escribí mientras viví mi vida, no es tan temático, es donde estuve el año en que hice esto. El álbum puedes simplemente escucharlo y saber en qué momento de mi vida estuve”, expresó.

SXSW SIN YAYA BEY

La más reciente edición del festival de cine South by Southwest, que se llevó a cabo del 8 al 16 de marzo en en Austin, Texas, había contemplado entre sus actos musicales a Yaya Bey, sin embargo, las cosas cambiaron cuando una docena de artistas, entre ellos la intérprete de “Sir Princess Bad Bitch”, cancelaron su participación en protesta por el patrocinio del evento por parte del ejército y compañías de defensa estadounidenses.

“Sé que algunos de ustedes me han estado enviando mensajes acerca de verme en Austin. Para mayor claridad, no tocaré ningún programa oficial de @sxsw porque ellos mismos se presentaron apoyando a los criminales de guerra (sic)”, compartió Yaya Bey a través de su cuenta de Instagram.

En la protesta, artistas y oradores hicieron público su descontento respecto al patrocinio por parte del ejército de EU en medio de la guerra entre Israel y Hamas.

Al ser cuestionada por su postura y la responsabilidad que conlleva tomar una decisión como esta al ser una figura pública, Yaya Bey apuntó que al final del día como ser humano “sabes lo que es correcto y si no haces lo correcto, vas a perder un poco de tu propio respeto por ti mismo porque estás comprometiendo su dignidad”.

“Creo que a veces la gente tiene miedo de adoptar una postura política porque tienen miedo de algún tipo de represalia […] Es realmente difícil vivir contigo mismo cuando no estás haciendo lo que deberías estar haciendo y me gustaría poder vivir bien conmigo misma, así que hago lo que tengo que hacer para lograrlo”, concluyó.

