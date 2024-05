Entrevista ¬ Si algo se alteró, fue el acta de defunción, dice Bátiz del caso Casar

Bernardo Bátiz explicó en entrevista con “Los Periodistas” que lo que correspondía a la Procuraduría de la Ciudad de México con la muerte de Carlos Márquez Padilla, ocurrida en 2004, fue hacer la averiguación previa, en la cual se llegó a la conclusión de que no había delito que perseguir por que se trató de un suicidio.

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– Bernardo Bátiz, actual Consejero de la Judicatura Federal, explicó que cuando ocupó el cargo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dio seguimiento a la muerte de Carlos Márquez Padilla, ocurrida en 2004, al tratarse de “un caso relevante”, en el cual se determinó se suicidó, por lo que señaló que cualquier alteración debió darse en el acta de defunción que tramitaron sus familiares.

Carlos Márquez Padilla fue el esposo de la hoy presidenta de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, Maria Amparo Casar, quien, de acuerdo con lo que ha denunciado Petróleos Mexicanos (Pemex), a raíz de la muerte de su pareja solicitó a Pemex el pago de seguro de vida; ayuda de gastos funerarios; pensión post-mortem a favor de sus dos hijos, misma que se cubrió hasta que cumplieron 25 años. La pensión post-mortem a favor de María Amparo Casar Pérez fue de aproximadamente 124 mil 948 pesos mensuales, pero para obtenerla los directivos de ese entonces le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que fue un suicidio.

“Los peritos que fueron a hacer uso de su experiencia científica, a tomar las pruebas del lugar de los hechos que estaba bien preservado, hacen todos los estudios y llegan a la conclusión de que se privó de la vida; él mismo se aventó de la ventana. Eso es lo que corresponde a la Procuraduría, ahí no hay ningún cambio, no se modifica nada, yo nunca lo permití”, declaró Bátiz en entrevista con “Los Periodistas”.

Bernardo Bátiz explicó que lo que correspondía a la Procuraduría fue hacer la averiguación previa, en la cual llegó a la conclusión de que no había delito que perseguir por que la muerte fue provocada por la misma persona que falleció. “El acta a que se refieren (que fue alterada) yo pienso que es el acta de defunción de la persona, ahí es donde se tiene que poner cuál es la causa de la muerte, pero la averiguación previa por supuesto que quedó intocada desde entonces y la conclusión a la que se llegó sigue ahí”.

Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, informó de este caso en la conferencia matutina del Presidente del viernes pasado. No obstante, López Obrador ya lo había revelado en su último libro, ¡Gracias!, donde además mostró el caso como uno de influyentismo político.

En el capítulo 4, “La guerra sucia y el desafauero”, cuenta un episodio que catalogó como “un asunto muy penoso” ocurrido en 2004, cuando él era Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El 7 de octubre de ese año, Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Casar, se suicidó aventándose desde un edificio de Petróleos Mexicanos en la capital.

“Como es de rigor, el perito en materia criminalística de campo dio fe de los hechos exponiendo en el acta que ‘el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida’”, escribió el Presidente.

Luego de eso, María Amparo Casar, acompañada del escritor Héctor Aguilar Camín, acudieron con el entonces Procurador capitalino Bernardo Bátiz para solicitarle que cambiaran el acta “modificando lo del suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años”.

López Obrador menciona que Bátiz le contó de la solicitud pero coincidieron en que no era correcto ceder, sin embargo asegura que “el influyentismo se impuso”, ya que aunque no tenía derecho ni al seguro médico u otras prestaciones, el banco de Pemex le pagó un seguro de vida por 17 millones 600 mil pesos y pensión vitalicia por viudez por 125 mil pesos mensuales.

Batiz sostuvo que el problema de fondo en el litigio que hay entre Petróleos Mexicanos y María Amparo Casar, es si ella tenía o no derecho a una pensión y eso depende de la causa de la muerte. “Hay una regla que dice que si la persona que muere lo hizo voluntariamente, se suicidó, pues no tiene derecho a la pensión. Eso es lo que concluimos en la averiguación previa”.

“Yo creo que el acta así se levantó desde entonces, no sé si habría que averiguar en el Registro Civil si hubo otra anterior con otros datos, yo creo que no, no debiera haberla”.

María Amparo Casar ha negado haber incurrido en alguna ilegalidad y ha señalado que todo se trata de un ataque del Presidente a causa de las investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. De igual forma ha negado que haya ido a hablar con Bernardo Batiz, incluso ha sostenido que no lo conoce personalmente.

Cuestionado sobre ese encuentro, Batiz indicó: “No recuerdo yo haber tenido esa entrevista, no la recuerdo, pero pues esto pasó hace 20 años. Yo recibía todos los días todos algunas personas que pedían hablar conmigo de casos relevantes y yo recibía a los interesados o a sus abogados, pero de esta pareja a los que conozco, a Héctor Aguilar Camín, lo conocí, varias veces platiqué con él, alguna vez tuvimos un punto de vista diferente, cuando yo era secretario general del PAN a avisarnos, que ‘el gobierno dispara’, me dijo a mí personalmente, porque estaban los panistas en una protesta por fraude electoral en Ciudad Juárez cerrando el puente internacional”.

“Sí lo conozco (a Aguilar Camín), pero no recuerdo yo, con toda franqueza se los digo, esa reunión a la que hace referencia el Presidente. Les puedo aclarar como ya lo he hecho, que todos los días durante el gobierno de la actual Presidente, entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, nos reuníamos lo que se llamaba el gabinete de gobierno y seguridad y ahí tratábamos todos los asuntos relevantes relacionados con la comisión de delitos con la estadística de robos o de vehículos desaparecidos o de ataques a casas habitación, llevábamos la estadística, nos reuníamos, comentábamos los asuntos de tipo, los más importantes pues nos tomaban más tiempo, que hemos deber hablado de este asunto, sin duda alguna, porque yo nunca falté a ninguna mañanera de entonces, que era precisamente la reunión de gabinete de seguridad y gobierno”, puntualizó.

