“Somos una nación de inmigrantes. Por eso somos tan buenos y fuertes”, asegura Biden

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 7 de mayo (LaOpinión).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden aprovechó el lunes una celebración del 5 de Mayo en la Casa Blanca para criticar los planes migratorios del exmandatario y precandidato republicano Donald Trump.

Durante la celebración de esta fecha de gran importancia para la comunidad de ascendencia mexicana, resaltó la importancia que esta comunidad, y que los inmigrantes latinos en general, tienen para el país.

Sin embargo, aprovechó para criticar a Donald Trump, “Quiere usar a los militares para deportar a más de 11 millones de personas. (…) Eso no nos representa como país”, declaró el demócrata en un evento para honrar a la comunidad mexicano-estadounidense.

