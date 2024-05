ENTREVISTA ¬ Biden reprime protestas mientras “vigila” DDHH en México: Kurt Hackbarth

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- Una semana después de que el Gobierno de Estados Unidos cuestionara a México por supuestas violaciones de derechos humanos, este país ha sido criticado a nivel mundial por su doble discurso al protagonizar una brutal represión a la ola de protestas estudiantiles contra la guerra entre Israel y Hamás que han surgido en varias de sus universidades.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el periodista estadounidense Kurt Hackbarth aseguró que a Estados Unidos le está llegando el famoso boomerang imperial, o el boomerang de Foucault, luego de haber criticado a México en temas de derechos humanos.

El pasado 22 de abril el Departamento de Estado reportó en su informe que durante 2023 no hubo “cambios significativos” en México en materia de derechos humanos, que se presentaron “graves problemas de independencia del Poder Judicial”, y que se dejaron de investigar y enjuiciar la mayoría de los casos criminales.

Asimismo, mencionó que los cárteles del narcotráfico y grupos delictivos perpetraron significativos crímenes violentos que se tradujeron en “altos niveles de violencia y explotación”; y que agentes de entidades gubernamentales cometieron homicidios arbitrarios e ilegales, incluidos asesinatos extrajudiciales.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó, un día después de la publicación del informe, que Estados Unidos no tiene autoridad moral para criticar a México en temas de derechos humanos. “Ellos no están acostumbrados a respetar la soberanía de los pueblos”, señaló. Días más tarde, fueron detenidos más de 100 manifestantes en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, durante las protestas estudiantiles contra la guerra entre Israel y Hamás que han surgido en cada vez más universidades.

En este sentido, Kurt Hackbarth expuso que el Presidente Joe Biden salió a decir que los estudiantes promueven la violencia, “que básicamente, palabras más, palabras menos, son terroristas”, cuando en realidad los estudiantes lo único que quieren es que “se detenga el genocidio con nuestro financiamiento y que nuestras universidades no participen en esto, no solamente con sus inversiones sino que las universidades en Estados Unidos contribuyan y, aporten con investigación científica para el Departamento de Defensa y para las agencias de inteligencia”.

A palabra expresa de Hackbarth, lo que se está viviendo en Estados Unidos es una ola de protestas en universidades de costa a costa, es un “patrón que hemos visto en muchas universidades, de estudiantes de manera muy pacífica ocupando espacios en sus campos, estableciendo campamentos con una exigencia muy uniforme y muy contundente: ‘Disclose and divest‘, eso quiere decir que la universidad en cuestión revele las inversiones que tienen que, directa o indirectamente, está fomentando, está facilitando, está posibilitando el genocidio en Gaza, eso es disclose; y luego, divest, que las universidades anulen estás inversiones”.

“Luego sigue ‘we will not stop, we will not rest‘, cosa que se ha cumplido hasta ahora. Esa es una estrategia que tiene dos grandes antecedentes históricos, el primero que creo que brinca a la mente de todos es lo de Vietnam, las protestas universitarias en el marco de 68, incluso posteriormente, ocupación de edificios para protestar la matanza extraordinaria y horrible en Vietnam, pero hay otro antecedente y son las protestas universitarias en los años 80 contra el apartheid en Sudáfrica, que tenían exactamente el mismo fin, que era que las universidades anulan sus inversiones que facilitaban este el régimen de apartheid en Sudáfrica”, explicó.