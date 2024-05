Grupo armado mata a 4 personas en Afganistán, 3 eran españoles. EU lamenta el ataque

ISLAMABAD (AP).— Varios hombres armados abrieron fuego en el centro de Afganistán a última hora de este viernes, matando al menos a cuatro personas, entre ellas tres extranjeros, informó un portavoz talibán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español dijo en un comunicado que tres españoles habían muerto en el atentado y que al menos uno más había resultado herido. El Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, los describió como “turistas” en un post en X, antes Twitter, y afirmó que estaba “sobrecogido” por la noticia.

Cuatro sospechosos fueron arrestados en el lugar del ataque, en la provincia de Bamiyán, una importante zona turística, y se estaba llevando a cabo una investigación, dijo el funcionario. Nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque ocurrido a última hora de la tarde.

Según Abdul Mateen Qani, portavoz del Ministerio del Interior de los talibanes, otras siete personas, entre ellas cuatro extranjeros, resultaron heridas en el ataque. No reveló detalles ni la nacionalidad de los extranjeros.

Los talibanes tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, cuando las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN se encontraban en las últimas semanas de su retirada del país después de 20 años de guerra.

Es probable que la culpa recaiga en la filial del grupo Estado Islámico (EI) en Afganistán, un importante rival de los talibanes. Los militantes del EI han llevado a cabo decenas de ataques contra escuelas, hospitales, mezquitas y zonas minoritarias chiíes en todo el país.

Bamiyán es probablemente mejor conocido como el sitio de dos enormes estatuas de Buda que fueron talladas en el acantilado entre los siglos IV y VI y que fueron destruidas por los talibanes a instancias de la red Al Qaeda a principios de 2001.

ESTADOS UNIDOS LAMENTA EL TIROTEO

El representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, ha lamentado este viernes el tiroteo llevado a cabo contra un grupo de turistas en la ciudad de Bamiyán, en el centro de Afganistán.

The United States is deeply saddened to hear about the shooting attack in Bamiyan, which killed and wounded Afghan civilians and foreign nationals. Our thoughts are with those who lost their loved ones. Violence is not the answer.

— U.S. Special Representative Thomas West (@US4AfghanPeace) May 17, 2024