Choque entre una combi y una camioneta deja 12 muertos en la Cunduacán-Comalcalco

El choque ocurrió la mañana de este viernes sobre la vía corta de Cunduacán a Paraíso.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- Una unidad de transporte público chocó este viernes contra un automóvil en la carretera de Cunduacán a Paraíso, Tabasco, donde reportaron un saldo de 12 muertos y varios heridos.

El choque ocurrió alredeor de las 7:00 horas en la zona “Chirivitada” de Huapacal, en el municipio de Chontalpa, cuando la combi de la línea de transporte Jibaros con número 97, se impactó contra un automóvil de la marca Honda color gris.

Ambos vehículos quedaron prácticamente volcados sobre la carretera y los pasajeros tendidos sobre el asfalto, en tanto que el conductor del automóvil quedó atrapado dentro de la unidad con heridas de gravedad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la unidad de transporte público trasladaba a varias personas que iban hacia sus centros de trabajo, motivo por el que el chofer llevaba sobre cupo. Además, denunciaron que es cotidiano que conduzcan a exceso de velocidad.

Familiares de las víctimas comenzaron a llegar al lugar de los hechos para reconocer los cuerpos que se veían sobre la vialidad, en espera de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el levantamiento de los mismos.

Según los datos preliminares, las víctimas son ocho hombres y cuatro mujeres, de los cuales 11 fallecieron en el sitio y una más en el hospital, luego de que el automovilista invadiera el carril en el que circulaba la unidad con los pasajeros.

GOBERNADOR LAMENTA ACCIDENTE

Elementos de la Policía Municipal de Cunduacán y peronal del Ejército arribaron al lugar de los hechos para atender a los heridos, en coordinación con los equipos de emergencia, quienes trasladaron a los lesionados al hospital Regional de Comalcalco, en el Municipio vecino.

Por este hecho, el Gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, compartió un mensaje en sus redes sociales confirmando el accidente automovilístico y la participación de los cuerpos de seguridad.