EU investiga a los vehículos autónomos Waymo tras reportes de choques o infracciones

Por Tom Krisher

DETROIT (AP).— La agencia de seguridad de autopistas de Estados Unidos abrió otra investigación sobre sistemas de conducción automática, esta vez por choques que implicaban a vehículos autónomos Waymo.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) publicó documentos en su sitio web este martes por la mañana que detallaban la apertura del caso tras 22 reportes de vehículos Waymo que, o bien chocaron, o hicieron algo que podría haber incumplido las normas de tráfico.

En el último mes, la agencia abrió al menos cuatro pesquisas sobre vehículos que, o bien pueden manejar por su cuenta, o al menos asumir algunas funciones de conducción, y parece ser más agresiva en la regulación de estos dispositivos.

En el caso sobre Waymo, que antes era la división de vehículos autónomos de Google, la agencia dijo tener reportes de 17 choques y cinco reportes de posibles infracciones de tráfico. No se reportaron heridos.

En los choques, los vehículos de Waymo golpearon objetos inmóviles como puertas, cadenas o vehículos estacionados. Algunos de los incidentes ocurrieron poco después de que el sistema de conducción Waymo se comportara de forma inesperada cerca de dispositivos de control de tráfico, según los documentos.

La madrugada de este martes se envió un mensaje pidiendo comentarios a la compañía de Mountain View, California, que opera robotaxis sin conductores humanos en Arizona y California.

La agencia de seguridad indicó que investigaría los 22 incidentes sobre el sistema de conducción de quinta generación de Waymo, así como escenarios similares “para evaluar de forma más precisa cualquier elemento común en estos incidentes”.

La agencia NHTSA dijo entender que el sistema de conducción automática de Waymo estaba activado en cada uno de los incidentes, o en algunos casos que implicaban un vehículo de prueba, un conductor humano desconectó el sistema justo antes de que se produjera un accidente.

La pesquisa estudiará el funcionamiento del sistema para detectar y responder a dispositivos de control de tráfico, y para evitar choques con objetos y vehículos total o parcialmente inmóviles, según el documento.

Desde finales de abril, la NHTSA abrió investigaciones sobre colisiones con vehículos autónomos gestionados por Zoox, propiedad de Amazon, así como sobre los sistemas de asistencia a la conducción ofrecidos por Tesla y Ford.

Waymo began its journey with an audacious mission to make it safe and easy for people and things to get where they’re going. Now, with over one million rider-only trips across 4 cities, we’ve reimagined our mission – to be the world’s most trusted driver. pic.twitter.com/IsRMYyVWMK

— Waymo (@Waymo) May 10, 2024