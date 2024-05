Un hombre asesina a puñaladas a adolescente por defender a mujer en Pesquería, NL

El adulto mayor exigió a la mujer que le diera una mochila, intentó golpearla y el menor de edad intervino, por lo que fue atacado con un cuchillo.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- Un adolescente, de 17 años, perdió la vida este viernes por heridas de arma blanca, luego de que presuntamente defendió a una mujer en Pesquería, Nuevo León.

De acuerdo con fuentes policiales, la agresión ocurrió esta mañana en una casa ubicada en la calle Padua, entre Carabella y Sierra Marina, de la colonia Valle de Santa María, en el Municipio neolonés.

El adolescente fallecido fue identificado como Ángel Alexis, de 17 años, quien no contaba con un domicilio fijo.

En tanto que, el agresor, quien se encuentra prófugo, fue reconocido como “López”, de 60 años, habitante de la misma colonia.

Las primeras versiones señalan que la noche del jueves, ambos se encontraban bebiendo y consumiendo drogas con más personas en casa de la mujer, cuando “López” reclamó que le había robado una mochila con pertenencias.

Luego de discutir, el agresor se fue del inmueble y regresó a las 7:00 horas y agredió a la mujer que reside en la casa, a quien reclamaba la mochila que no apareció.

“López” intentó golpear a la mujer, por lo que Ángel Alexis intervino; sin embargo, el adulto sacó un cuchillo e hirió en el tórax y en el abdomen al adolescente.

Posteriormente lo sujetó por la espalda y le causó una herida en el cuello.