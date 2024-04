AMLO dice que EU no tiene autoridad moral para criticar a México porque viola DDHH

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó en su informe que durante 2023 no hubo “cambios significativos” en México en materia de derechos humanos, y subrayó que se dejaron de investigar y enjuiciar la mayoría de los casos criminales.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que Estados Unidos no tiene autoridad moral para criticar a México en temas de derechos humanos, luego de que el Departamento de Estado publicara un reporte anual donde se considera que en el país no han habido cambios significativos en dicha materia.

Desde Palacio Nacional, el Presidente señaló que respeta las decisiones políticas que toma Estados Unidos, pero acusó que allá no están acostumbrados a respetar la soberanía de los otros países, y que una muestra era el informe anual del Departamento de Estado que publica por países.

“Ellos no están acostumbrados a respetar la soberanía de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo”, apuntó.

“Nosotros somos respetuosos con ellos y ellos deberían ser respetuosos con nosotros. Nosotros no les decimos: ‘¿Por qué tienes a un candidato [Donald Trump] hostigándolo en los juzgados? ¿Por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? ¿Por qué no liberas a [Julian] Assange? Que lo tienen encarcelado injustamente. ¿Por qué no atiendes a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo? ¿Por qué reprimes, maltratas a los migrantes?’”, declaró.

“Nosotros no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde, pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años, desde la Doctrina Monroe. Ojalá y eso vaya cambiando porque no les ayuda. Están anquilosados en el manejo de su política exterior, con todo respeto”, agregó.

Ayer, el Departamento de Estado indicó en su informe que durante 2023 no hubo “cambios significativos” en México en materia de derechos humanos, que se presentaron “graves problemas de independencia del Poder Judicial”, y que se dejaron de investigar y enjuiciar la mayoría de los casos criminales.

Standing up for freedom and human rights is the right thing to do. It is also profoundly in our national interest. Because countries that respect human rights are more likely to be peaceful, prosperous, and stable. pic.twitter.com/NTlwldUaLf — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 22, 2024

Asimismo, mencionó que los cárteles del narcotráfico y grupos delictivos perpetraron significativos crímenes violentos que se tradujeron en “altos niveles de violencia y explotación”; y que agentes de entidades gubernamentales cometieron homicidios arbitrarios e ilegales, incluidos asesinatos extrajudiciales.

En materia de libertad de expresión señaló que hubo “graves restricciones”, y que se dieron casos de violencia contra periodistas y amenazas de aplicación de leyes penales por difamación.

De igual forma, alabó los pasos que dieron las autoridades mexicanas para identificar y castigar a funcionarios que cometieron abusos de derechos humanos, y las acciones que llevó adelante el Gobierno para implementar las reformas laborales.

.@SecBlinken released the Human Rights Report today, documenting the status of human rights in nearly 200 countries and territories. “Countries that respect human rights are more likely to be peaceful, prosperous, stable.” https://t.co/IrNBtr4wgJ — Department of State (@StateDept) April 22, 2024

López Obrador ha rechazado reiteradamente los diferentes informes del Departamento de Estado sobre otros países, y ha acusado a las autoridades estadounidenses de no respetar las soberanías de los pueblos y pretender ser los “jueces del mundo”.

Pese a las críticas, el gobernante mexicano, que concluye en septiembre su sexenio, ha mantenido relaciones cordiales con el Presidente Joe Biden, al que ha identificado como una persona “transparente” y “respetuosa”.

El pasado 24 de marzo, López Obrador destacó en una entrevista para el programa “60 Minutes“, de la cadena de televisión estadounidense CBS News, la soberanía de México y la buena relación diplomática con Estados Unidos.

“Somos un país independiente, libre y soberano. No somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero”, afirmó el titular del Ejecutivo a la periodista Sharyn Alfonsi al ser cuestionado respecto al discurso antimexicano que se difunde previo al proceso electoral de EU.

“Tenemos una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación”, reiteró ante la insistencia de Alfonsi al hacerle varias preguntas sobre Trump y Biden, los personajes que competirán en noviembre por un segundo mandato en la Casa Blanca.

“Hemos tenido diferencias, pero hemos puesto por delante el interés general de los pueblos de México y Estados Unidos”, dijo, y enseguida añadió: “Nos necesitamos mutuamente”.

–Con información de AP