Embajada de Estados Unidos en México emite alerta de viaje por inseguridad en Chiapas

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- La Embajada de Estados Unidos en México emitió una nueva alerta de viaje para prevenir a sus diplomáticos de la violencia en varias áreas de Chiapas. “Debido al aumento de la violencia y las preocupaciones de seguridad en el estado de Chiapas, los empleados del Gobierno de Estados Unidos tienen prohibido viajar a las siguientes áreas”, informó el consulado en un comunicado.

Es la segunda vez en abril que la sede diplomática emite una alerta de viaje a sus connacionales por la violencia en dicho estado. El 10 de abril, la Embajada de Estados Unidos pidió a sus trabajadores evitar el Municipio Ocozocoautla, tras un enfrentamiento entre civiles armados y cuerpos de seguridad que dejó dos muertos y tres heridos.

Las nuevas zonas de riesgo que señala la Embajada están por el límite oriental que sigue la frontera entre México y Guatemala, desde el punto sur en la costa del Pacífico, a lo largo de la frontera, hasta el punto final norte al este de Nezahualcóyotl, Chiapas.

SECURITY ALERT: RISING VIOLENCE AND SECURITY CONCERNS IN THE STATE OF CHIAPAShttps://t.co/9WNnyTuU6x

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 20, 2024