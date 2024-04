Chiapas: Mueren 2 en enfrentamiento entre grupo armado y militares; hay 3 heridos

La confrontación ocurrió a la altura del puente Tzu-Tzu del municipio chiapaneco, mientras el personal de la Sedena, GN y de la SSPC realizaron un cateo a un rancho.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- La Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México emitió este miércoles una alerta de viaje para sus connacionales al municipio Ocozocoautla, Chiapas, tras el enfrentamiento entre civiles armados y cuerpos de seguridad que dejó dos muertos y tres heridos.

“Estamos al tanto de reportes en medios de comunicación sobre incremento de actividad de seguridad en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas. Los empleados del Gobierno de EU reciben instrucciones de evitar el área hasta nuevo aviso”, se lee en la advertencia de viaje Nivel 2, del Departamento de Estado para Chiapas, que aconseja tener “mayor precaución debido al delito”.

También recomendaron evitar la zona, o en caso de encontrarse en el lugar, buscar un refugio seguro, así como supervisar los medios locales para obtener actualizaciones; seguir las indicaciones de las autoridades locales; en caso de emergencia, llamar al 911; y notifique a sus amigos y familiares sobre su ubicación y seguridad.

De acuerdo con fuentes oficiales, la confrontación ocurrió a la altura del puente Tzu-Tzu del municipio chiapaneco, mientras el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron un cateo a un rancho.

Alrededor de las 17:00 horas, comenzaron a difundirse reportes de balaceras y enfrentamiento en las redes sociales a difundir balaceras y enfrentamientos entre uniformados y civiles armados.

Por este hecho, helicópteros oficiales comenzaron a sobrevolar la zona metropolitana para trasladar a los heridos a los hospitales más cercanos.

Asimismo, se puso en marcha un operativo que, según las fuentes, continuaba desplegado para localizar a los responsables, siendo una de las primeras operaciones contra la delincuencia que puso en marcha el Gobierno estatal con más de mil 600 elementos que realizarán operativos en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Ocozocoautla, Cintalapa, Jiquipilas, Villaflores, Suchiapa, Chiapa de Corzo, La Concordia, Parral, Ángel Albino Corzo, entre otros, azotados por la violencia.

Las autoridades estatales informaron a través de un comunicado la implementación de operativos en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno en las regiones Centro y Frailesca, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad, la paz y la seguridad de las y los chiapanecos.

“Mas de mil elementos federales pertenecientes al Ejército Mexicano y Guardia Nacional, así como personal operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevarán a cabo reconocimientos radiales y el establecimiento de puestos de seguridad en las regiones Centro y Frailesca”.

El municipio de Ocozocoautla, ubicado a 30 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, ha sido escenario de distintos actos de violencia en las últimas semanas.