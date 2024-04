Urgen contener inseguridad en Chiapas: “la violencia puede ampliarse a más regiones”

El último episodio de violencia que se vivió en Chiapas se cobró la vida de varias personas. Se trató de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo de la delincuencia organizada, lo que de nuevo ha generado cuestionamientos alrededor de la estrategia de seguridad que ahí se ha implementado.

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- Existe el riesgo de que la violencia en Chiapas se expanda a otras regiones del estado, denunció un integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que se dedica a documentar violaciones de derechos humanos y quien omitió su nombre por cuestiones de seguridad.

En una entrevista para el programa De Doce a Una, que se transmite por el canal de SinEmbargo Al Aire, el activista señaló que desde hace más de dos año la región fronteriza de Chiapas con Guatemala atraviesa por un contexto de violencia por la disputa entre grupos del crimen organizado, situación que, de no atenderse, podría ampliarse a otras zonas de la entidad.

“Hemos insistido desde la sociedad civil en la necesidad de una intervención del Estado para cesar la situación, porque lamentablemente existe el riesgo de que esto se amplíe hacia otras zonas del territorio”, alertó, y puso de ejemplo él último episodio de violencia que se vivió en el estado, un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo de la delincuencia organizada.

“Justamente es parte de lo que vemos en este último episodio donde el fenómeno empieza a extenderse, o sea, no es ya precisamente en la frontera como tal sino un poco más hacia la sierra frailesca que es un poco más alta hacia el centro hacia el norte de la frontera”, explicó, en donde varios de los afectados por ese hecho fueron civiles.

Detalló que en el último episodio de violencia que se vivió en esa zona se encontraban civiles, de los que varios perdieron la vida, como resultado de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo de la delincuencia organizada, lo que de nuevo ha generado cuestionamientos alrededor de la estrategia de seguridad que ahí se ha implementado.

“Nosotros desde fuentes directas sabemos que no fueron cinco personas asesinadas sino una cantidad mucho mayor, los mismos videos que han circulado en redes sociales dan cuenta de ello, de que no es un número limitado de personas asesinadas y desafortunadamente no sabemos cuántas, pero entre las personas que perdieron la vida se encuentran civiles”, explicó.

“En este episodio, donde aproximadamente 40 personas estaban justo en la ribera de la presa esperando un transporte que le transportaría de un lado a otro lado de la presa y en ese contexto es que se da, como lo dice el Presidente, uno de los enfrentamientos, segundo enfrentamiento, donde la Guardia Nacional venía siguiendo a uno de los grupos armados y esto llega hasta donde estaban este gran cúmulo de pobladores, entre ellos, niños, mujeres, ancianos, y la población queda en medio de la balacera”, enfatizó.

Este 3 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hubo 10 muertos en dos enfrentamientos que se registraron entre grupos en Chiapas, contrario a lo que reportó ayer el Centro de Derechos de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el cual estimó que serían 25 personas fallecidas en el municipio de La Concordia.

Sin embargo, durante su habitual conferencia matutina, desde Palacio Nacional, el mandatario federal aclaró que hubo dos enfrentamientos. Uno habría sido en un rancho entre dos grupos, y el otro ocurrió entre miembros de la Guardia Nacional (GN) y civiles armados.

“Fueron dos enfrentamientos de dos grupos en Chiapas, y esa organización de derechos humanos habló creo que de 25 muertos, que no es cierto. Deben de ser como 10 en dos grupos, cinco en una parte, y otro día, otros cinco”, afirmó el Jefe del Ejecutivo federal.

Por ello, y ante las víctimas civiles que hubo en ese hecho, el activista del Frayba subrayó que una vez más se demuestra que “la estrategia de militarización y de uso de la fuerza letal reactiva como única estrategia no es la mejor forma de dar una solución sino que pone a la población de por medio”.

Asimismo, recordó que estas disputas entre cárteles tiene ya más de dos año y se espera que los enfrentamientos persistan. “La situación sigue desafortunadamente latente, esto se enmarca en una disputa que ya tiene un par de años, de los grupos de la delincuencia, no ha cesado, obviamente, se espera que siga habiendo más confrontaciones”, dijo.

Situación que ya había ocurrido anteriormente, lo que provocó el desplazamiento de más de dos mil pobladores, quienes huyeron para salvar su vida, según dijo el activista, y a la que se suma el control que por parte de estos grupos delincuenciales está habiendo contra la población.

“Estas confrontaciones donde la población queda en medio, que no es la primera vez, ya también mediados del mes de febrero se habían dado varias conversaciones entre grupos de la delincuencia, también muy cercanos a la presa de la angostura, donde pues más de una decena de pobladores salieron desplazados hacia otras ciudades”, señaló.

“La otra situación muy problemática es el control que está habiendo sobre la población, prácticamente está siendo tomada por la delincuencia organizada en varias localidades”, alertó el integrante del Frayba.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.