Pobladores en Ocosingo, Chiapas, confinan a Edil interino por incumplimiento de obras

Los pobladores detuvieron a su Alcalde interino bajo la tradición de usos y constumbres. Acusan de no cumplir con las obras públicas que dejó su antecesor para competir por la reeleción.

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- Pobladores de la comunidad de Ocosingo, Chiapas, retuvieron a Alonso Pérez Sánchez, el Alcalde interino, a su chofer y a cinco policías en protesta porque el Presidente municipal constitucional Gilberto Rodríguez de los Santos no cumplió con el compromiso de bachear la carretera así como la dotación de 600 camionadas de material pétreo.

En videos que circulan en redes sociales, se observa que sujetos que llevaban playeras azules con la layenda”Policía Rural del Ejido El Zapotal”, que junto con otros habitantes de la localidad, empujaron a los funcionarios a celdas de concreto y varilla cerca de la Selva Lacandona. Cerca de 50 personas habrían participado en la detención comunitaria.

Los inconformes denunciaron que la gestión de Gilberto Rodríguez de los Santos, quien llegó a la Presidencia Municipal abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no cumplió con sus compromisos. El Alcalde renunció a su cargo durante el actual proceso electoral para adherirse a Morena, y busca reelegirse.

Ocosingo -Chiapas- Así fue encarcelado el Presidente Interino de Ocosingo Alfonso Pérez Sánchez, en la cárcel de la comunidad de Taniperlas por incumplimiento que dejó el edil anterior Gilberto Rodríguez, el cual anda en campaña de Reelección, pic.twitter.com/3qINrxB1ac — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) April 9, 2024

Los pobladores indicaron que no van a soltar a los detenidos hasta que se logre una negociación para que el ayuntamiento cumpla con las obras pactadas. Hasta este momento, las autoridades municipales dijeron que ya iniciaron una con los pobladores para lograr su liberación.

Además, medios locales reportan que las dos entradas y salidas de la cabecera municiapal fueron bloqueadas este martes por los mismos motivos y posteriormente liberadas. El Alcalde interino de Ocosingo accedió a ser detenido, respetando los usos y costumbres de la población.

De acuerdo a los comuneros, las obras inconclusas están en comunidades como Río Florido y El Carrizal. Según informaron medios locales, Alonso Pérez Sánchez se encontraba en el Ejido de Agua Azul, supervisando el revestimiento de caminos del tramo carretero el Censo-Calvario, cuando habitantes de la comunid le reclamaron por el presunto incumplimiento, y lo llevaron por la fuerza a unas celdas en obra negra.

A incios de abril, militantes de Morena protestaron frente a las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, por la “imposición” de la candidatura Gilberto Rodríguez de los Santos por Morena.

Según reportó La Jornada, más de cincuenta personas se manifestaron en contra del exalcalde que busca reelegirse. Elsa Cristina Sántiz Gómez, en representación de los inconformes, dijo “Este señor dice ser de Morena cuando en realidad no lo es, no ha caminado ni luchado (…) no estamos de acuerdo con la reelección”.