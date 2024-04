Un botón de invisibilidad, creepers y un antídoto: la nueva aventura de JoelESP

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– Un botón de invisibilidad, una invasión de creepers y la búsqueda de un antídoto a través de una serie de misiones con enemigos y un gran jefe final para volver todo a la normalidad son los elementos que componen la más reciente aventura de JoelESP.

En esta ocasión el youtuber español, conocido por su contenido en Internet, vinculado al mundo Minecraft, ha dejado el mundo de los videos para compartir esta travesía por medio de su libro JoelEsp y el botón de invisibilidad (Montena).

—¿Tú elegirías la invisibilidad si pudieras optar por un súper poder? —se le preguntó a JoelESP.

—La invisibilidad me parece uno de los mejores superpoderes porque al final yo lo siento como que tiene un poco de ese estilo que tú puedes ver, pero la gente no te puede ver y creo que eso es una cosa muy interesante. Lo hemos adaptado bastante bien al libro de JoelESP y el botón de invisibilidad y básicamente no sólo fue por eso sino fue porque yo no sabía por dónde tirar bien el libro, me propusieron varias ideas, una de ellas, la de un botón de la invisibilidad que pudiese eso, crear una cierta aventura dentro del libro, aparte de lo que es la aventura como tal que tenemos, que al final es que todo el mundo, se ha convertido un poco en creeper o en zombie y tenemos que encontrar los antídotos porque yo la he liado.