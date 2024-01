El Mayo97 y Los Compas estrenan para sus seguidores Una aventura espacial

El youtuber mexicano ElMayo97 habló en entrevista sobre su más reciente aventura en solitario en la que explica el origen de su personaje y se adentra en una aventura con viejos conocidos.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– ElMayo97, un youtuber mexicano del grupo de Los Compas, conocido por su contenido en Internet lleno de humor, ha lanzado su libro en solitario Una aventura espacial (Altea) en el que cuenta su origen sobre cómo pasa de ser un chico fuerte, intrépido, amante del rock y la música vintage, a uno que ha decidido permanecer en la Tierra para limpiar el caos que ha dejado la humanidad, hasta que una noche, tiene que salvar su vida de una gran explosión y huye en una nave espacial, comenzando la mayor aventura que jamás hubiera imaginado.

“Mucha gente me preguntaba cuándo iba a sacar el libro de este personaje. En mis vídeos como tal nunca decía su historia al 100 por ciento, entonces siempre generaba esa duda a los fans de si era un humano, un robot, y precisamente yo ya tenía las bases para hacer este libro”, comentó ElMayo97 en entrevista.

Explicó cómo parte del libro está basado en la película de Disney Wall-E: “sobre todo el primer capítulo y era el mensaje que yo quería dar primeramente de que si no cuidamos el planeta se nos va a ir para abajo y si no hay planeta, no hay vida. Entonces de eso mismo trata el primer capítulo, un poco de introducción, que vivo en un mundo, que lo único puedo hacer a mi alrededor es limpiar un poco el planeta”.

El youtuber mexicano explicó que su personaje “tiene como esa vibra de tipo del espacio”, sobre todo al no saberse si es un robot o un humano. “Yo ya tenía mi personaje, antes de hacer el libro, decía ‘el personaje es más tirando a un robot que a un humano’, entonces dije ‘ok, un robot le queda pues estar en el espacio’, entonces de ahí surgió esa idea y de ahí vinieron referencias a mi cabeza”.

Esas referencias, platicó, se remontan al mundo geek la cultura pop y la música de los 80. Por ejemplo, compartió, se inspiró en las películas de Star Wars: “también fueron parte fundamental de esta historia porque, claro, en Star Wars miramos muchas peleas de naves en el espacio, todo este tema de los planetas, entonces de ahí me agarré y dije ‘me gusta Star Wars‘, entonces a la hora de yo estar escribiendo se me venían todos esos pequeños flash backs a la cabeza y ahí ya ponía mi imaginación, le daba el toque del personaje. No te miento, había cosas que sí estaban más complicadas, algunos temas que tuvieran como alguna coherencia, ya en estos temas le pedí ayuda a mi editora”.

Pese a que la historia transcurre en el espacio, ElMayo97 prefirió no verla como una ópera espacial: “Es difícil elegir un género a este libro porque son tantas cosas las que hay en el libro que creo que toca un poco de cada género, en el libro hay peleas épicas, hay momentos también como muy tristes, obviamente todo esto se lleva a cabo en el espacio, en los planetas, pero yo diría que es difícil darle un género al libro”.

En relación a si veremos más de ElMayo97, el autor expuso que su objetivo es que el libro salga como película así como pasó con Harry Potter. “Tú cuando ves una película de Harry Potter quieres saber un poquito más y te vas a los libros para saber más a detalle qué pasa, entonces a largo plazo sí quiero sacar una película, a mediano plazo sí quisiera sacar un segundo libro, que esto no sé cuánto se pueda tomar, la verdad, pero yo diría que, si todo va bien, para el próximo año sí me animaría a sacar otro libro”.

—¿Y Los Compas? —se le preguntó.

—La verdad es que ya es algo de costumbre en nosotros, en general todos Los Compas, sacarnos los unos a los otros en los libros como tipo cameo, entonces la verdad te estaría mintiendo diciéndote que ya no van a salir, a lo mejor puede aparecer uno en algún planeta, yo creo que eso es lo bueno de que el personaje está en el espacio, que se puede jugar mucho con eso, entonces a lo mejor, en una segunda parte, en algún planeta miramos a Trollino, por ejemplo, entonces pueden pasar muchas cosas. De repente a lo mejor Mike me necesita para una misión especial, de repente Víctor está en aprietos y tengo que ir a ayudarlo, hablando más como un tema más de videojuegos, como tipo misiones secundarias, entonces puede estar muy bien, también, más adelante meter todo esto.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.