Un grupo armado ataca sede de Fiscalía de Chiapas; hay 2 agentes muertos y un herido

El ataque ocurrió en el municipio de Ocozocoautla, la misma localidad donde en junio pasado fueron plagiados y liberados posteriormente 16 policías estatales.

Por Edgar H. Clemente

Tapachula, México, 17 de marzo (AP) — Hombres armados atacaron la madrugada del sábado un local donde dormían agentes de la Policía de Investigación en Chiapas, causando la muerte de dos personas e hiriendo a otra, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los ataques a fuerzas de seguridad en esta zona de México y fronteriza con Guatemala han sido recurrentes en los últimos meses en medio de la disputa que mantienen los grandes cárteles de la droga mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con un funcionario de la Fiscalía, que pidió no ser indentificado porque no estaba autorizado a formular declaraciones públicas, las víctimas mortales corresponden a un agente de ese ente investigador y un mando policial.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

El ataque ocurrió en el municipio de Ocozocoautla, la misma localidad donde en junio pasado fueron plagiados y liberados posteriormente 16 policías estatales.

Con esos dos asesinatos serían cuatro los agentes policiales asesinados en lo que va del año en la entidad fronteriza con Guatemala, donde los cárteles se disputan el control de las rutas de droga, armas y migrantes hacia el interior de México y los Estados Unidos.

Apenas la semana pasada fue asesinado a balazos el exdirector de la Policía Municipal de Playas de Catazajá, Luis Moha Cruz, en la zona norte de Chiapas. Y más al centro, en febrero pasado, el Secretario de Seguridad Pública del municipio de Berriozábal, Germán Alegría Estrada, fue plagiado y hallado sin vida en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Durante 2023 se registraron al menos nueve ataques a fuerzas de seguridad federales y estatales en Chiapas con un saldo de seis agentes muertos, de los cuales uno era agente de la Fiscalía General de la República, un mimebro de la Guardia Nacional, dos del Ejército y dos policías estatales, de acuerdo con reportes oficiales y de prensa.

La violenta disputa territorial en el sur de México ha incluido la aparición de cuerpos desmembrados y colgados de puentes, escenas nunca vistas en al región y que se sólo habían sido habituales en el norte del país.