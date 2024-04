La inseguridad crece en Chiapas 75%, pero los candidatos no tienen respuestas claras

La violencia vinculada con la lucha entre grandes cárteles muestra una alarmante tendencia al alza. Tan solo en los dos primeros meses de este 2024, el estado ha registrado 116 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un incremento del 75.75 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2023, cuando se reportaron 66 víctimas, destacando que el año pasado experimentaba un marcado aumento en la violencia.

Ciudad de México, 9 abril (SinEmbargo).- El recrudecimiento de la violencia, el desplazamiento forzado, la migración y la salud son parte de los principales pendientes en Chiapas que la población clama por una solución. No obstante, a pesar de que, por parte de los candidatos y candidatas a gobernador hay una claridad en esas problemáticas tan visibles, los candidatos se han quedado sólo en el discurso, señalaron activistas y académicos, quienes no ven en los planteamientos rutas claras o definidas que aborden estos problemas.

“Lo que vemos es que, por lo menos, hay claridad de la situación que se está viviendo (de inseguridad), o sea, sí vemos que, tanto a nivel federal como estatal, hay una realidad de que hay desplazamiento o que hay en toda esta situación de violencia y que es preocupante, pero pues nada más se queda ahí. No hay toda una ruta de decir: ‘pues esto está pasando y nos preocupa y lo vamos a atender así’. No están los ‘cómos’ sobre la mesa, no hay un interés, porque preocupadas y preocupados estamos todo el mundo, pero en los que tienen la obligación y la responsabilidad de atender no vemos una ruta de solución. Creo que el tema de la violencia y la inseguridad es tan obvio que no pueden ellos (los candidatos) no mencionarla, sí hablan de inseguridad y desplazamiento, pero no hay un compromiso más allá de eso”, expresó en entrevista con SinEmbargo Dora Lilia Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Sólo dos de los tres candidatos a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” de Morena, PT y PVEM, y Olga Luz Espinosa Morales, de la alianza “Fuerza y Corazón por Chiapas”, han arrancado formalmente su campaña.

El candidato Eduardo Ramírez de la coalición “Unidos Haremos Historia”, de Morena, PT y PVEM, así como los partidos locales Chiapas Unido y Mover a Chiapas, inició su campaña con un evento masivo el pasado domingo 31 de enero en el municipio La Trinitaria, donde presentó tres propuestas en las que se enfocó en hacer un llamado a firmar un pacto de fraternidad entre todos los partidos políticos en Chiapas, habló de migración e impulsar un corredor de inversión en la Frontera Sur.

Ese mismo día, se reportaba un enfrentamiento armado en el municipio de La Concordancia que, de acuerdo con los primeros datos reportados por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se hablaba de 25 personas muertas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia matutina de este miércoles 3 de abril que ese día se habían registrado hechos violentos; no obstante, el mandatario señaló que se habían tratado de dos hechos diferentes, en La Concordancia, un enfrentamiento entre “bandas” contrarias y otro entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados, y que el saldo de personas muertas era de 10.

Olga Luz Espinosa Morales, de la Coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, pospuso su arranque de campaña que tenía previsto para el domingo Diana Cazadora de Tuxtla Gutiérrez, tras la muerte en un accidente aéreo del diputado con licencia Juan Pablo Montes de Oca. Fue el pasado lunes 1 de abril cuando dio inicio a su campaña, pero con una rueda de prensa en la que destacó, aunque si bien señaló que es necesario atender la inseguridad en la entidad, priorizó su mensaje en propuestas para el gremio periodístico, entre las cuales, planteó la creación de un fondo de atención a periodistas y proteger sus derechos humanos. El segundo tema fue en los derechos humanos de los periodistas Chiapanecos.

En tanto que la candidata de Movimiento Ciudadano, Karla Muñoz Balanzar, aún no ha arrancado su campaña; de acuerdo con información de medios locales, el partido naranja informó a través de un comunicado que el inicio de campaña sería en la capital de Chiapas este 4 de abril.

ALZA EN HOMICIDIOS, DESPLAZAMIENTO

Chiapas es una región con una historia marcada por la violencia y la resistencia. A lo largo del tiempo, ha experimentado diversas formas de violencia, desde la colonial hasta la capitalista, pasando por la industrial y la paramilitar. Sin embargo, en tiempos recientes, se ha sumado a este panorama la violencia armada perpetrada por cárteles de la droga, lo que ha dado lugar a numerosos episodios violentos y ha provocado el desplazamiento de miles de personas, incluso de comunidades enteras.

La violencia vinculada con la lucha entre grandes cárteles muestra una alarmante tendencia al alza. Tan solo en los dos primeros meses de este 2024, el estado ha registrado 116 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un incremento del 75.75 por ciento en comparación con el mismo período del 2023, cuando se reportaron 66 víctimas, destacando que el año pasado experimentaba un marcado aumento en la violencia.

Durante todo el 2023, los homicidios dolosos alcanzaron un total de 571 víctimas, lo que supuso un incremento de al menos el 33.41 por ciento en comparación con las 428 reportadas en el año 2022. Además, los secuestros aumentaron en un preocupante 180 por ciento durante el mismo periodo, con un total de 42 casos registrados en 2023 frente a los 15 reportados el año anterior.

Chiapas vive un conflicto armado por la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales y de la vida local.

El informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos del Colectivo de Monitoreo –integrado por las organizaciones Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”(Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)– explica que, a pesar de que la presencia de organizaciones de la delincuencia organizada a nivel nacional se “intensificó” tras el inicio de la denominada Guerra contra el narco, en 2006, fue “hasta la segunda mitad de 2021 cuando se coloca a Chiapas por vez primera en los titulares de la prensa nacional e internacional como epicentro de la violencia producto del conflicto entre grupos de la delincuencia organizada”.

La población de al menos 12 municipios de Chiapas, “La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista”, se encuentra sometida por amenazas, violencia física, reclutamiento forzado, desplazamiento interno, control de actividades económicas y el miedo constante por el conflicto interno entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control de la entidad, de acuerdo con el informe presentado el pasado 14 de febrero.

“Múltiples ejidos y comunidades han quedado atrapadas en la disputa por el control del territorio, siendo objeto de actos de terror, control y agresiones, violando así el principio de distinción, y generando un entorno torturante. Familias enteras han sido despojadas de sus bienes y propiedades, y, ante el riesgo a su vida y su seguridad, se ven obligadas a desplazarse de manera forzada”, agregó en el documento.

El informe ubica como punto de inflexión los sucesos del 7 de julio de 2021, cuando fue asesinado Gilberto Rivera, conocido como “El Junior”, hijo de un importante operador de la delincuencia organizada en la región. Este homicidio desencadenó una serie de enfrentamientos, ejecuciones y reacomodos de plazas en diversas localidades, desde Frontera Comalapa hasta Pantelhó, pasando por Teopisca, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.

Durante el año 2022, la violencia continuó en aumento, con un incremento significativo en los reportes públicos de desapariciones y desplazamientos en la zona, así como en los enfrentamientos entre grupos criminales.

En cuanto al desplazamiento forzado en específico, entre junio de 2021 y diciembre de 2023, el informe contabiliza 7 mil 500 personas desplazadas de manera forzada de sus comunidades, a causa de la violencia física y psicológica que impera en la región.

Gerardo Alberto González Figueroa, investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), destacó en entrevista con SinEmbargo que la violencia en Chiapas, aunque actualmente se relacione principalmente con la presencia de grupos narcotraficantes, es en realidad un problema arraigado estructuralmente. A pesar de los esfuerzos históricos de movimientos sociales como el campesino indígena y el magisterio, la violencia persiste como un obstáculo significativo para el progreso de la región. Dicha violencia estructural, recalcó, es la principal causa de problemas sociales como la desigualdad, la pobreza y la exclusión en Chiapas.

En cuanto a las propuestas de los candidatos, González Figueroa considera que las candidatas y candidatos han optado por un discurso fácil en lugar de abordar los problemas de manera integral. Por ejemplo, señaló que algunos de los candidatos hablan de inversión de empresas transnacionales como una solución a los problemas de Chiapas, lo cual es insuficiente y poco realista.

“De la violencia todos hablan, o critican los abrazos y no balazos, o hablan de la violencia de que no podemos vivir en un estado de violencia, pero nadie se pone de acuerdo […] es muy fácil ahorita hablar de violencia, corrupción, de mejores gobiernos, el problema no es solo enunciarlo, sino en dar solución. Es muy fácil hablar de los temas que nos preocupan. Pero el tema no es hablarlo, sino cuál es o desde dónde parte la probable solución”, destacó.

Dora Roblero coincidió al señalar que falta atención de los candidatos a temas urgentes como seguridad, salud, empleo y garantía de una vida digna, y lamentó que los candidatos no presenten propuestas concretas ni un compromiso claro para abordar esta problemática, donde la población es la que está pagando las consecuencias.

“Las propuestas y agendas de los candidatos siempre nos dejan en deuda con la población en varios temas. Creo que lo que siempre manejan en su agenda son temas que nunca están en prioridad, como la seguridad, la salud, la educación, y garantizar a la población una vida digna y libre. Siempre es la población quien enfrenta y sufre las situaciones relacionadas con todos estos temas que las autoridades y los candidatos dejan pendientes y no cumplen. La inseguridad en Chiapas no se refleja en las agendas de los candidatos que ya han empezado su campaña. No vemos una ruta, no vemos un compromiso para abordar esta situación. Ellos saben muy bien quiénes la provocan, quiénes tienen el poder y el control en Chiapas y en México, y sin embargo, lo están permitiendo. Es ahí donde desde Frayba marcamos este abandono, donde no vemos una ruta de investigación”.

Pese a esta preocupación, Roblero señaló que los candidatos no se han acercado a las organizaciones para discutir temas de derechos humanos y tampoco ven un interés de su parte.

“Ahorita nosotros no hemos tenido ningún acercamiento ni nos han buscado los candidatos para platicar sobre temas de Derechos Humanos, pero lo que vemos de fuera y lo que escuchamos de las promesas y de las agendas de los candidatos, no vemos un interés y no vemos una ruta y cómo van a atender y cómo van a solucionar. Eso nos preocupa mucho”, abundó.

El especialista Gerardo González destacó que es necesario que los candidatos presenten propuestas concretas y fundamentadas en un análisis detallado de la realidad chiapaneca para abordar los pendientes del estado y no propuestas con un enfoque superficial.

“No se trata de que solo hablar del problema, sino de que des la solución, es decir, en términos analíticos, tratar de pensar qué podemos hacer siempre ante una situación compleja, una situación difícil y creo que eso a los candidatos siempre se van a ir por la más fácil: la imagen del o de la candidata o candidato que abraza al adulto mayor o al niño pobre. No se trata de eso, se trata de tener realmente puntos muy específicos […]”, detalló.

Entre los principales pendientes para Chiapas, destacó el académico, incluyen la reducción de la violencia, la recuperación de territorios controlados por narcotraficantes, la creación de empleo en el campo, la protección y recuperación de los recursos naturales, la prevención de feminicidios y la apuesta por la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo a largo plazo.

En Chiapas, tanto la salud como la migración son otros de los temas pendientes. Con unos 658 kilómetros de frontera con Guatemala, esa entidad sureña se ha convertido en puerta de entrada para migrantes que buscan cruzar el país hasta llegar a Estados Unidos.

En los últimos años, la migración ha crecido con múltiples caravanas migrantes que ingresan desde el sur. A nivel nacional, la migración creció al menos un 77 por ciento más durante 2023, en comparación con el año anterior, al registrarse un total de 782 mil 176 “eventos de personas en situación migratoria irregular”, lo que supera ampliamente los 441 mil 409 casos reportados en 2022, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, difundidos en febrero pasado.

El candidato Eduardo Ramírez de Morena en el tema de migración propone atraer inversión extranjera y crear corredores de inversión en los que la empresas no paguen impuestos de IVA y ISR para potenciar la frontera sur : “Yo aspiro a que no haya migrantes que se tengan que ir a Estados Unidos”, dijo en su arranque de campaña-

El planteamiento es atraer empresas, instalar fábricas y tener oferta laboral ante el flujo de personas migrantes que viene del sur del continente para llegar a Estados Unidos y para atraer a dichas empresas propone establecer una tasa cero tanto para el pago de IVA como de ISR a fin de incentivar la inversión en la región.

Chiapas es la entidad con el mayor número de personas pobres en México, pues el 67.4 por ciento de la población vive en pobreza y el 28.2 por ciento en pobreza extrema, y aunque el número de pobres ha disminuido de acuerdo con el Coneval, carencias como el acceso a la salud sí han mostrado aumentos dramáticos.

En cuanto a la pobreza, Chiapas disminuyó el número de personas en esta condición. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018 había 4 millones 166 mil pobres en la entidad, y para 2022, la cifra disminuyó a 3 millones 838.7 mil personas, lo que representa 327 mil menos, un 7.85 por ciento menos. El número de personas en pobreza extrema ascendía a 2 millones 533.3 mil personas en 2018, que representaban el 47.4 por ciento de la población. En 2022, la cifra disminuyó a 2 millones 231.2 mil personas, representando el 39.2 por ciento de la población, es decir, 302.2 mil personas menos, un 11.92 por ciento menos respecto al 2018.

No obstante, la carencia en el acceso a los servicios de salud aumentó un 300.5 por ciento, pasando de 939,700 en 2018 a 3 millones 764 mil en 2020. En tanto que la carencia por calidad y espacios de la vivienda también tuvo un ligero incremento, pasando de un millón 259 mil personas con esta afectación en 2018 a 1 millón 261.1 mil en 2022.

