AMLO dice a 60 Minutes que “Biden es respetuoso de nuestra soberanía, como fue Trump”

– Información en desarrollo

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador abordó en una entrevista para el programa “60 Minutes“, de la cadena de televisión estadounidense CBS News, los temas de interés para los dos países y que serán clave para las próximas elecciones presidenciales en ambas naciones.

A unos meses de que finalice su sexenio, el mandatario mexicano defendió su política de seguridad para combatir al narco y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, así como la relación que ha sostenido durante su administración con el Presidente Joe Biden y en su momento, con Donald Trump.

El Gobierno de México explicó antes que el Presidente López Obrador, quien ha dado muy pocas entrevistas a medios internacionales durante su administración, concedió esta conversación al legendario programa para el consumo de los mexicanos que residen en ese país; sin embargo, fue una oportunidad para responder a las críticas que su política migratoria ha recibido y destacar que su administración ha priorizado mantener una buena relación bilateral.

The president of Mexico says former President Trump, if re-elected, won’t actually build a wall on the U.S.-Mexico border. Watch the interview Sunday on 60 Minutes. https://t.co/mEN4CWeXMW pic.twitter.com/voKT5hHRY4

— 60 Minutes (@60Minutes) March 22, 2024