“Casual”, la Embajada de EU en México lanza una encuesta: “El autoritarismo es…”

La encuesta ha sido retomada por críticos del Gobierno para difundirla mediante la etiqueta #NarcoPresidenteAMLO, un hashtag surgido a partir de las filtraciones de la DEA a la prensa estadounidense para tratar de vincular al Presidente López Obrador con el crimen organizado. SinEmbargo ha expuesto cómo esta etiqueta, de hecho, ha sido inflada por trollscenter auspiciados por organizaciones de la derecha internacional.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– La tarde del 12 de marzo la Embajada de Estados Unidos lanzó en su cuenta de X una inusual encuesta que ha encendido un debate en las redes sociales. “El autoritarismo es…” , escribió y colocó cuatro opciones: “inaceptable, peligroso, necesario u otro”. No se trató de un planteamiento que hayan replicado las representaciones diplomáticas estadounidenses, sino que sólo se llevó a cabo en México, en medio de un proceso electoral en el cual la oposición ha señalado al Presidente Andrés Manuel López Obrador de ser precisamente “autoritario”.

“La democracia depende del intercambio libre y abierto de ideas, este es un ejercicio para escucharnos y entendernos mejor”, respondió la cuenta de la Embajada ante el cuestionamiento de un usuario sobre la intención de una pregunta de ese tipo. “Como les gusta ser intervencionistas, ya mejor ustedes díganos la respuesta”, le planteó un usuario a la representación, que respondió: “No pues, la encuesta se trata de escuchar no de responder, ¿tú qué piensas sobre el autoritarismo?”.

El autoritarismo es: _______ — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) March 12, 2024

Esta mañana, el Presidente López Obrador fue cuestionado sobre la encuesta y consideró que es normal que se den estos ataques. “Eso de ‘narcopresidente’ no tiene efecto en nada, incluso hasta diría yo que políticamente nos conviene. Porque están como niño con juguete nuevo con eso y pasa el tiempo y no les funciona; ojalá y tarden más con eso”.

Y ahondó: “¿Cómo se enfrenta uno a una mafia? Imagínense, primero, el New York Times, famosísimo, New York Times, el periodista este dos veces galardonado. ProPublica con el periodista más famoso del mundo, sí, dos veces galardonado, un vil calumniador, que debería de ofrecer disculpas. Porque yo no voy a dejarlo, no voy a dejar de mencionar que actuó como mercenario […] Luego, el New York Times, ¿no?, pura calumnia; ahora el Wall Street Journal, calumnia. Entonces, se resiste cuando se tiene autoridad moral”.

De acuerdo con el texto de ProPublica, publicado el pasado 30 de enero y titulado “¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente Mexicano López Obrador?”, funcionarios de la DEA además de documentos gubernamentales consultados por el medio señalan que en 2006, durante la primera campaña presidencial del tabasqueño, asesores de campaña recibieron dos millones de dólares por parte de los principales traficantes de cocaína “a cambio de la promesa de que una administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes”.

En su trabajo, Tim Golden señalaba directamente a Nicolás Mollinedo Bastar, a Francisco León García y Mauricio Soto Caballero, quienes supuestamente respondían directamente a “Nico”. El periodista cita como fuente fundamentalmente a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, e identifica a Roberto López Nájera, un informante de autoridades de México en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, que fue empleado con fines políticos, como se evidenció con la detención del excomisionado de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, y el General Tomás Ángeles Dauahare.

Casi un mes después de la publicación del primer reportaje, The New York Times publicó un texto firmado por los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff en donde afirmaba que el Gobierno de Estados Unidos buscó ligar mediante una investigación de 2018 a cercanos de Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, sólo para concluir que no hay “ninguna conexión directa entre el propio Presidente y las organizaciones criminales”.

El texto admitía que “gran parte de la información recopilada por funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y que en ocasiones terminan siendo incorrectos”.

López Obrador, conocedor de la publicación del texto, se adelantó a la publicación del reportaje y la mañana del 22 de febrero calificó a los periodistas de “calumniadores”. También dijo que ese nuevo reportaje revela además que Estados Unidos lo siguió investigando y que eso requerirá una explicación de Washington.

Cuatro días después, el 26 de febrero, The Wall Street Journal publicó un reportaje titulado “México: la política de ‘abrazos, no balazos’ propaga tristeza, asesinato y extorsión”, en donde señala que la estrategia del Presidente López Obrador para combatir a los grupos criminales “buscaba evitar las confrontaciones que alimentaran la violencia”.

En el texto, firmado por su corresponsal en México, Juan Montes, se menciona que la retirada del gobierno de López Obrador en el combate al crimen organizado, bajo la política de “abrazos, no balazos”, “abrió la puerta a una expansión de las empresas criminales de los cárteles, cuyo negocio más lucrativo sigue siendo la producción y el transporte de fentanilo y metanfetamina a Estados Unidos”.

Y agrega: “El debilitamiento de los precios de la cocaína y la marihuana ha reducido las ganancias, lo que ha llevado a los cárteles a ampliar las redes de extorsión y perseguir nuevos esquemas para ganar dinero”, expone el texto.

Los reportajes salen a la luz en medio del proceso electoral mexicano y de una campaña de guerra sucia emprendida por la oposición y la derecha internacional que busca ligar al Presidente mexicano y la candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum con el crimen organizado.