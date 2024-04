ENTREVISTA ¬ Muchos en el PRI han lucrado con la imagen de Colosio: Rafael Medina

Rafael Medina Martínez habló con SinEmbargo sobre la reedición de Las cartas de Colosio (Aguilar), un libro que reúne la correspondencia de casi una década entre el excandidato presidencial y su padre.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).– “Muchos han lucrado con la figura y con la imagen de (Luis Donaldo) Colosio (Murrieta) dentro del PRI, y entre menos existan esos oportunistas, pues mejor para los verdaderos colosistas y para los ciudadanos que queremos que esta figura siga presente en la memoria de los mexicanos y sus ideales sigan como bandera a lo largo y ancho del país”, señaló en entrevista el escritor Rafael Medina Martínez con motivo de la reedición de Las cartas de Colosio (Aguilar) en el 30 aniversario luctuoso del excandidato presidencial.

Este libro recopila la correspondencia entre Luis Donaldo Colosio Murrieta y su padre durante casi una década, la cual se configura como revisión histórica de la época a partir de la visión crítica de Luis Donaldo Colosio sobre de distintos momentos que vivieron entonces en México e incluso a nivel internacional. Esta edición, además cuenta, cuenta con un prólogo de su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas en la que señala: “Siempre me pareció injusto que tanta gente haya sostenido tantas conversaciones y experiencias con mi padre, mientras que yo no pude tenerlas”. De igual forma, esta edición comprende una carta que le dedica su amigo Agustín Basave Martínez.

—¿En qué contexto se da esta revisión y qué importancia tiene recuperar este aspecto no tan conocido del excandidato presidencial del PRI?

—Ha habido ciertos temas que han sido parte de un escándalo como el caso de culpar a un segundo tirador y la posibilidad de que liberen a Mario Aburto, pues sí es un contexto muy importante en el que estas cartas vienen a relucir porque aquí podemos conocer la figura y la personalidad profunda de este candidato Luis Donaldo Colosio. En estas cartas podemos certificar que efectivamente Luis Donaldo era un hombre de convicciones, era un hombre de ideología y era un hombre de mucha congruencia, entonces esto es lo que podemos explorar.

—¿Luis Donaldo Colosio Murrieta es el hombre que necesita el PRI en estos momentos?

—Un estadista va más allá de algún partido político, hay que recordar el contexto de hace 30 años donde la circunstancias políticas eran totalmente diferentes a las de hoy. Anteriormente el sistema que gobernaba el país era el sistema priista y era el único medio en ese entonces para poder arribar a estos cargos, y precisamente a la Presidencia de la República. Hoy el PRI es un partido devastado, no tiene mayor credibilidad y, sus propios dirigentes y sus propios miembros lo han hecho pedazos. Te podría decir que para mí el homenaje más importante que le pudimos realizar a Luis Donaldo fue el homenaje de la ciudadanía, fue el homenaje de los mexicanos que lo recuerdan con cariño, con afecto, y que realmente piden justicia a 30 años de que se perpetuó este crimen.

—Luis Donaldo Colosio Riojas daba una entrevista con Carlos Loret de Mola y hablaba de cómo cuando asesinan a su padre esas falsas amistades lo dejan a su suerte. ¿A 30 años que todavía sigan utilizando esta figura del mártir en el PRI, del discurso Colosista y de todos los valores, qué nos dice Rafael?

—Yo definitivamente estoy totalmente a favor de lo que dice Luis Donaldo y no sólo porque lo diga él sino también porque en la vida cuando más necesitas a las amistades hay momentos y circunstancias en la que definitivamente no puedes estar solo, quieres el apoyo y el cariño de las personas más allegadas, a tu familia, a tu padre principalmente, y no cuentas con ellos.

Es definitivamente una muestra de la poca amistad o de la amistad ficticia que guardaban, o interesada, que guardaban con el candidato, una vez que deja de vivir y se acaba la línea de poder en ese sentido, pues se esfuman, desaparecen sus más allegados, y en realidad en la vida todos sabemos que cuando un amigo está presente y está constantemente en contacto pues es un amigo al que aprecias y es un amigo al que reconoce su valor, su virtud, y sobre todo su lealtad en los momentos que más lo necesitas, entonces, así es la vida y entiendo que en todas las familias suceden estos casos, pero sí, efectivamente, realmente los Colosistas que se quedaron con él desde aquel momento hasta el día de hoy, son realmente los amigos que Luis Donaldo ha guardado y son los que lo han ayudado no solo en situaciones difíciles o complejas, sino también en decisiones, en concejos, y en su formación como ser humano, como mexicano, y ahora como político.

—¿Cuál es el Luis Donaldo Colosio Murrieta que dan a conocer estas cartas?

—En muchas cartas nos manda señales muy precisas, muy profundas, sobre su preocupación y su entusiasmo por la política mexicana, nos habla desde el movimiento del 68, cómo condena la matanza de los estudiantes, nos habla sobre su admiración de Carlos Madrazo, el gran Madrazo Gobernador de Tabasco, que perdió la vida, habla de sus discursos, el libro que publicaron sobre sus discursos más emblemáticos y más profundos como Presidente del PRI y, así, sucesivamente va hablando de una serie de acontecimientos como la destitución de Richard Nixon, la destitución del gobernador Armando Biebrich y muchos, muchos más, entonces aquí podemos conocer a un Colosio formado, realmente decidido y preparado para gobernar y para servir a su país y a los mexicanos en un futuro.

—Ahora en el aniversario luctuoso, el PRI no hizo nada. ¿Al PRI ya no le vende o qué sucede con este que lo ha olvidado?

—En realidad, no le resta importancia a la figura de Coliso el hecho de que el PRI no le haya hecho un homenaje de grandes dimensiones como anteriormente se acostumbraba, no le resta importancia, en realidad. Luis Donaldo es una figura pública, el cual se conmemoran no sólo, en digamos, sus aniversarios, no sólo se conmemoran en el PRI sino también en la asociaciones, en gobiernos, en ayuntamientos, y en muchas partes del país se hacen homenajes para este mexicano, entonces el hecho que el PRI en esta ocasión tan especial como el 30 aniversario haya hecho un acto tan pequeño no le resta importancia de ninguna manera la figura de Luis Donaldo.

Yo siento que, a lo mejor, hasta con una culpabilidad histórica a lo mejor dejan de homenajearlo porque hoy el hijo, el hijo del candidato, el hijo de ese personaje tan emblemático, no milita en las filas del PRI, no están las filas del PRI, y no quiere a los priistas ni pasados ni actuales, entonces yo siento que es hasta, en cierta medida, una forma de ir poco a poco bajando el entusiasmo, bajando el interés, y definitivamente quieren dejárselo, no sé si sea propósito o si de manera desintencionada, dejarle toda esa carga histórica, todo ese paquete al hijo, quien ha llevado muy bien los triviales de su padre, quien ha seguido la doctrina de su padre, y que también, cada año ,realiza un homenaje muy emblemático en su tierra natal Magdalena de Kino.

—¿Y qué implicaciones tiene para el PRI que su hijo no milite en el PRI, que lo rechace?

Los hechos lo dicen todo no, cada vez vemos un PRI más mermado, un PRI más abandonado, un PRI más desprestigiado, un PRI más solo, sin militantes, sin emoción, sin esas grandes multitudes, cada vez se va apartando más de su propia historia.

El hecho de no homenajear a personajes tan grandes como Luis Donaldo pues eso nada más nos muestra el bajo nivel en el que el PRI ya se encuentra entre simpatizantes, entre militantes, actualmente. Cada partido tiene su ciclo, cada partido cumple sus periodos y yo siento que el PRI ya es un partido histórico, que definitivamente ya pasaron sus mejores tiempos, tuvieron la oportunidad histórica en el 2012 cuando recuperaron la presidencia y fueron un fracaso terrible como gobierno para toda la sociedad, fueron una decepción para todos los mexicanos y hoy en día, siguen cometiendo más y más errores, no aprendieron de los errores, no aprendieron de sus fracasos, y cada día lo repiten, lo repiten y los vuelven a repetir, y bueno pues este cada día yo siento que se apaga más, más, y más, pero insisto la figura de Luis Donaldo va más allá de las islas del PRI.

