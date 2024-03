ANÁLISIS ¬ Hoy, hace 30 años Colosio pronunció su discurso. Ni el PRIAN se acordó

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– “Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”.

Hace exactamente 30 años, un 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial del PRI asesinado días después, pronunció estas palabras en el Monumento a la Revolución, un discurso que por años el tricolor atesoró, pero que este miércoles pasó desapercibido por el PRI, que hasta la noche publicó un tuit, y su aliado el PAN, quienes hoy abanderan en alianza a Xóchitl Gálvez Ruiz, quien en noviembre pasado intentó replicar estas palabras en un episodio que estuvo marcado por sus errores al decir que México tiene “hambre de sed”, en una accidentada presentación en la que se quedó sin teleprónter.

Ninguno de ellos dedicó un mensaje sobre el aniversario de este mensaje. El PRI y su dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lo hicieron apenas en un tuit que publicaron ya en la noche.

Luis Donaldo Colosio Murrieta fue presidente del PRI y coordinador de la campaña de Carlos Salinas, una elección en la cual se cometió fraude contra el candidato de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien Colosio dedicó varios mensajes en ese discurso de hace tres décadas.

Por ejemplo señaló:

“¡Cambiemos!, sí! ¡Cambiemos! ¡Pero hagámoslo con responsabilidad, consolidando los avances reales que se han alcanzado, y por supuesto, manteniendo lo propio: nuestros valores y nuestra cultura! ¡México no quiere aventuras políticas!. ¡México no quiere saltos al vacío!. ¡México no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces!”.