VIDEO: Joven presume aretes de Cartier que compró en 237 pesos; recibe certificado

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- Un joven identificado como Rogelio recibió dos pares de aretes de la marca de lujo Cartier, luego de que el usuario de internet los adquiriera por una cantidad de 237 pesos cada uno, cuando su valor real es de 237 mil pesos por producto.

A través de sus redes sociales, el usuario @LordeDandyel compartió un video en el que mostró el certificado de autenticidad que recibió por parte de la empresa francesa para comprobar que los productos enviados son originales. Esto tras granar una disputa legal con la compañía francés para que respetara el precio y entregara

En la grabación también se visualiza una caja de color rojo donde vienen los pendientes que compró, debido a un error en la página oficial de Cartier en el costo de sus productos. Hasta el momento, el video ya cuenta con más de 518 mil reproducciones y 40 mil “Me Gusta”.

Desde el fin de semana, la decisión de Rogelio de luchar para que Cartier respetara el valor de su compara y acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se viralizó en redes sociales y provocó una avalancha de opiniones a favor y en contra, entre las que destacó la crítica de la legisladora Lilly Téllez.

De acuerdo con su testimonio, Rogelio revisaba su cuenta Instagram cuando le apareció un anuncio publicitario de Cartier, en el que se promocionaba unos pendientes de oro rosa con incrustaciones de diamantes. Por curiosidad, entró a la página de la marca y revisó el precio: un error había dejado los accesorios exclusivos a tan sólo 237 pesos. Decidió comprar dos pares. Casi medio millón de pesos por menos de 500.

El joven se dio cuanta de que las políticas de la empresa, en sus términos y condiciones, aseguran que cualquier disputa por la validez de una compra se podrá llevar a conciliación con la Profeco. De no llegarse a algún acuerdo, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales locales de la Ciudad de México.

War is over.

Cartier está cumpliendo.

No soy moneda para caerle bien a los lambiscones.

No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mi no, yo no lo contraté.

Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo.

— dre pute (@LordeDandy) April 23, 2024