Profeco falla a favor de joven que compró aretes Cartier de 200 mil a sólo 237 pesos

A través de su cuenta de X, Rogelio informó que Cartier está cumpliendo con el precio de 237 pesos por el cual el mexicano adquirió los pendientes de lujo.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- “Cartier está cumpliendo”, escribió Rogelio en X, antes Twitter. De esta forma, el joven que compró unos aretes Clash de dicha marca de lujo francesa a sólo 237 pesos cada par, debido a que aprovechó un error de tres dígitos (237 mil pesos, su precio original), informó que la empresa finalmente está cendiendo.

Desde el fin de semana, la decisión de Rogelio de luchar para que Cartier respetara el valor de su compara y acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se viralizó en redes sociales y provocó una avalancha de opiniones a favor y en contra, entre las que destacó la crítica de la legisladora Lilly Téllez.

War is over.

Cartier está cumpliendo.

No soy moneda para caerle bien a los lambiscones.

No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mi no, yo no lo contraté.

Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo. — dre pute (@LordeDandy) April 23, 2024

El 19 de abril, Rogelio contó la historia de su compra. Según cuenta, revisaba su cuenta Instagram cuando le apareció un anuncio publicitario de Cartier, en el que se anunciaban unos pendientes de oro rosa con incrustaciones de diamantes. Por curiosidad, entró a la página de la marca y revisó el precio: un error había dejado los accesorios exclusivos a tan sólo 237 pesos. Decidió comprar dos pares. Casi medio millón de pesos por menos de 500.

El joven se dio cuanta de que las políticas de la empresa, en sus términos y condiciones, aseguran que cualquier disputa por la validez de una compra se podrá llevar a conciliación con la Profeco. De no llegarse a algún acuerdo, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales locales de la Ciudad de México.

Video y todo, hermoses pic.twitter.com/CG0ZAwd3u1 — dre pute (@LordeDandy) April 20, 2024

A través de X, usuarias y usuarios pudieron seguir las actualizaciones de la historia. De acuerdo a Rogelio, los pendientes no son para él. “Son para mi jefecita, que fue la que me dio la carrera que tengo y aun así le termino debiendo”, escribió. Además, dijo que decidió hacer pública la situación por si Cartier no quería respetar el precio.

El joven denunció que la empresa ha estado llamando constantemente para obligarlo a ceder. Según cuenta Rogelio, incluso la embajadora de Cartier en México le marcó personalmente a su número.

Posteriormente la constantes llamadas que hasta cierto punto hasta en horario laborar me marcaban y yo tranqui y todo. Hasta que la embajadora Cartier me alzó la voz en la última llamada y pa mis pulgas dije AH NO, les dije cualquier asunto por correo, para que hubiera evidencia pic.twitter.com/qod97wPRPl — dre pute (@LordeDandy) April 20, 2024

“Gente, ni he ganado el asunto ni nada y me tiran su envidia como si ya los tuviera, o como si les hubiese quitado algo a ustedes. Aún no sé si vaya a ganar o no. Sólo dire que para mí, fue una experiencia interesante, independientemente del resultado”, dijo en X el 20 de abril, ante las molestias de un sector de usuarios que acusaron que era deshonesto obligar a la empresa a respetar el precio equivocado.

El escándalo incluso llegó a la legisladora panista, Lily Téllez, quien defendió a la marca y expresó en la misma red social: “Qué vergüenza que un mexicano tome ventaja de un error evidente de Cartier. Lo correcto era dar aviso a la empresa, sobre el precio equivocado en su página”.

Qué vergüenza que un mexicano tome ventaja de un error evidente de Cartier. Lo correcto era dar aviso

a la empresa, sobre el precio equivocado en su página. No es ético y otra persona pagará por la falta de honestidad del comprador. — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 22, 2024

Según establece el Artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, misma que fue citada por Rogelio para defenderse ante las críticas que suscitó la situación, “todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido”.

Ante el mensaje de la panista, el joven le respondió que dejara de “humillarse”.

Señora, ya deje de humillarse, lea un poco. https://t.co/9AmXDD0RJh — dre pute (@LordeDandy) April 23, 2024

Usuarios en X aprovecharon para hacer memes de la situación que, al parecer, está por concluir satisfactoriamente para Rogelio.

