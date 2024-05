La “marea rosa” no engañó a nadie: AMLO; Taddei: se fiscalizará a campaña de Xóchitl

“Nada más hay que atenerse a las reglas de los eventos, de las campañas y de las agendas de trabajo”, recordó uadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, al advertir sobre la posible participación de Xóchitl Gálvez en la próxima marcha de la denominada Marea Rosa.

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este jueves que la llamada “marea rosa” no engañó a nadie, sin embargo, aseguró que tiene la libertad que no se tuvo con gobiernos anteriores para manifestarse en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 19 de mayo.

Ayer, Guadalupe Taddei Zavala, Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que si Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, asiste a la marcha de la “marea rosa”, tal y como ha confirmado, se tomará en cuenta como un acto de campaña, por lo que será fiscalizado.

“Hay libertades. No hay ningún problema. Que todo mundo se manifieste. Fíjense, en el Gobierno anterior, y eso no tenía que ver con el Presidente [Enrique] Peña [Nieto], sino con el Jefe de Gobierno, no nos permitían a nosotros el Zócalo. No nos permitían el Zócalo, teníamos que hacer nuestras manifestaciones en las calles. En el Hemiciclo a Juárez, en Bellas Artes; pero en el Zócalo no”, recordó hoy López Obrador.

En entrevista a medios de comunicación, Taddei destacó que sólo Gálvez, junto con su equipo de campaña, deberá determinar si asiste o no a dicho evento. “Ella [Xóchitl Gálvez] tiene que tomar una decisión sobre cómo trabaja sus eventos masivos. Ella tiene que tomar una decisión con su equipo de campaña, lo que les corresponde o no les corresponde”, consideró la Taddei.

Además, la consejera presidenta del INE recordó que todos los candidatos deben tener siempre presente las reglas del proceso electoral, en este momento en particular de los eventos que forman parte de su campaña, por lo que cualquiera de éstos formará parte de la propaganda que realizan.

“Nada más hay que atenerse a las reglas de los eventos, de las campañas y de las agendas de trabajo. Si es un evento, de cualquier candidato, no sólo de la candidata Xóchitl Gálvez, tiene que ser tomado en cuenta como parte de los eventos de la agenda”, subrayó.

Taddei también fue cuestionada sobre si acudirán a la marcha monitoristas del INE con la finalidad de fiscalizar a la candidata, la consejera puntualizó que la fiscalización la trabajan “sobre la agenda presentada por las candidaturas” y, añadió, que Gálvez no les ha consultado para saber si puede participar o no en tal evento.

El próximo domingo 19 de mayo, el mismo día en que se llevará a cabo el tercer y último debate presidencial, se realizará la marcha de la Marea Rosa, a la que las organizaciones que participan en dicho evento convocaron Xóchitl, pese a que el movimiento siempre se ha proclamado como apartidista

CLAUDIO X. GÓNZALEZ CONVOCA A MARCHA DE MAREA ROSA

El empresario Claudio X. González también se pronunció en torno a la denominada Marea Rosa, de la que dijo “nació para defender democracia y libertad”, por lo que, para él, la única candidata que puede garantizar estos derechos es Xóchitl Gálvez, a quien convocó para que asista a la marcha.

“En tiempos de amenaza a la libertad y a la democracia, no hay lugar para la neutralidad”, sostuvo el empresario en una mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, pese a que en un inicio dicho movimiento se organizó en defensa del INE, un organismo que tienen la obligación de garantizar la imparcialidad de los procesos electorales.

Asimismo, recordó que Marea Rosa “nació para defender democracia y libertad. Ha contribuido de manera decisiva a derrotar el plan a y el plan b del presidente y Morena para destruir al INE”, por lo que para lograrlo la “única alternativa (…) es Xóchitl Gálvez, Santiago Taboada y las y los candidatos de la Coalición Fuerza y Corazón por México”.

1. La #MareaRosa nació para defender democracia y libertad. Ha contribuido de manera decisiva a derrotar el plan a y el plan b del presidente y Morena para destruir al INE. 2. Ahora toca derrotar el plan c, que también pretende destruir a la Suprema Corte de Justicia y al poder… — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) May 9, 2024

X. González dijo que “ahora toca derrotar el plan c, que también pretende destruir a la Suprema Corte de Justicia y al poder judicial, y con ello a la división de poderes en México”, por lo que es fundamental “derrotar a Morena en las urnas el 2 de junio. La elección es entre democracia y dictadura, entre Estado de derecho y narco-estado”, sostuvo.

La intención de que Gálvez y Santiago Taboada, abanderados de la alianza integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), acudan al evento convocado por organizaciones supuestamente de la sociedad civil, no pasó desapercibida por el partido Morena, que el pasado 7 de mayo denunció el hecho,

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que el partido guinda solicitará al INE que la llamada “Marcha a las Urnas”, convocada por la organización Unidos para Mejorar e incentivada por personajes opositores como Claudio X. González; así como otras marchas organizadas en 2023 y 2024 en medio del proceso electoral, sean contados como gastos de campaña de ambos candidatos.

Este 19 de mayo la ciudadanía tiene una lucha con la democracia ¡#DefendamosLaRepública! El primer paso lo daremos en el zócalo capitalino ¡Y todo el país! Regístrate: https://t.co/7o5yikkPrH#MareaRosaMayo19 #SeguimosEnMarcha pic.twitter.com/bP3m0rpP8f — Unidos para mejorar (@redesunidosmx) May 7, 2024

“Fueron marchas del PRIAN, por lo tanto, le vamos a pedir a la autoridad electoral que le cargue como gasto de campaña esa marcha, porque ¿quién va a creer que es una marcha ciudadana? Y por lo menos la marcha del 2024 y del 2023 vamos a pedir que se declaren como actos anticipados de campaña, porque evidentemente era una orquesta dirigida para favorecer al PRI y al PAN”, señaló.

El presidente nacional de Morena también destacó que la oposición tuvo un “acto de sinceridad”, pues afirmó que “se quitaron las máscaras” y revelaron la verdadera intención detrás de las movilizaciones convocadas bajo la bandera de la #MareaRosa.

“Resultó cierto lo que siempre dijimos, que no era la sociedad civil organizada, en realidad era la derecha. Ahora ya, de manera descarada, están convocando con la imagen de sus candidatos pero, aunque los vistan de rosa, son la candidata del PRI y del PAN y el líder de la PRIANdilla inmobiliaria en la Ciudad de México”, comentó.

Además, refirió que los ciudadanos que asistieron a dichas convocatorias fueron engañados, pues los líderes que llamaron a salir a las calles siempre estuvieron “amañados” con la derecha. “Desde 2022, con la bandera de sociedad civil la derecha ha buscado engañar a la ciudadanía e influenciar la voluntad popular”.