Nancy Valdez, candidata por Ocoyoacac es atacada a balazos; la FGJEM investiga caso

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- Nancy Valdez, candidata por el Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, fue atacada a balazos este domingo previo a su participación en el debate público en la capital mexiquense.

El siniestro ocurrió la tarde de este 19 de mayo, cuando la aspirante municipal de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” se dirigía a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en Toluca. Durante su trayecto, Nancy Valdez fue víctima de un ataque armado en la avenida Panorámica Martín Chimaltecatl.

De acuerdo con los primeros reportes, la candidata de Morena se encontraba en Municipio de Ocoyoacan, donde fue interceptada por un grupo de hombres armados, quienes abrieron fuego contra su vehículo para después huir del lugar sin dejar rastro.

— Mario C. Rodríguez (@Mario_CRM) May 20, 2024

La noticia fue confirmada por el Alcalde de Ocoyoacac y medio hermano de Nancy Valdez, Samuel Verdeja, quien manifestó su rechazo hacia el atentado que hicieron en contra de su familiar, por lo que se comprometió con las investigaciones para dar con los presuntos responsables.

“La política no puede ser un instrumento sucio ni tampoco puede estar sometida a caprichos o intereses personales. Ocoyoacac no se merece este tipo de circunstancias, el juego limpio siempre lo hemos hecho. Repruebo enérgicamente el acto atroz que hicieron en contra de mi hermana, hoy les digo que, más que nunca, estoy comprometido para seguir combatiendo a la delincuencia y no permitir que ésta se apodere de nuestras vidas”, expresó.