Presidente recuerda cuando Claudio X. llamó “pinches delincuentes” a maestros (VIDEO)

López Obrador recordó y reprodujo en su conferencia matutina una parte del video inédito que el periodista Álvaro Delgado publicó en SinEmbargo en mayo, donde el líder del bloque opositor llama a los maestros que se resistían a la Reforma Educativa de Peña Nieto como “pinches delincuentes”.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó esta mañana un video publicado primero por SinEmbargo de Claudio X. González Guajardo, el jefe del bloque opositor, donde realiza un argumento para impulsar la aprobación de la Reforma Educativa del sexenio anterior, ya derogada en éste, asegurando ante el Congreso que las organizaciones de maestros están integradas por criminales.

Cuestionado en su conferencia matutina desde Palacio Nacional sobre si las fiscalías deben revisar su desempeño, el mandatario señaló: “En todos los casos hay que revisar asuntos que no estén claros, no cerrar nada si existen dudas. Todos tenemos derechos a que revisen nuestros procesos, que se puedan reunir pruebas, que se indague, que se investigue, así sucede en muchos caso con las injusticias: pasa el tiempo, se aclara y se libera a los que están detenidos, presos, incluso hay reparación del daño”, subrayó.

“El inocente debe pelear aun en la cárcel y no rendirse, la cárcel pesa mucho cuando se comete un delito, pero cuando alguien va y es inocente la cárcel no debe de aplastar a nadie, es el caso de luchadores sociales cuando les fabrican delitos”, añadió.

Fue en ese momento que recordó el caso del profesor Rubén Núñez, líder sindical de la Sección 22 de Oaxaca. “Había una campaña en contra del Magisterio, con la llamada Reforma Educativa, y como había resistencia de los maestros, se desató por todos los medios de comunicación una campaña hablando de que los maestros eran flojos, que no daban clases, que eran agitadores… y como seguían firmes, se atrevieron estos conservadores, Claudio X., que ahora es el jefe del bloque opositor. No invento nada, refresco la memoria”, dijo el Presidente.

Entonces reprodujo en la conferencia matutina una parte del video inédito que el periodista Álvaro Delgado publicó en SinEmbargo en mayo.

“Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. ¡Son unos pinches delincuentes!”.

“Lo acusaron de lavado de dinero y lo llevaron a una cárcel de alta seguridad en Nayarit”, recordó López Obrador tras reproducir una parte del video. “Salió libre, era un maestro que vivía con su sueldo. “¿Ustedes creen que Claudio X. ofreció disculpas?”, cerró el mandatario de forma retórica.

El video revela una reunión privada con empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco), el lunes 25 de enero de 2016, donde el magnate detalló cómo fue la estrategia para que Peña Nieto hiciera suya la Reforma Educativa propuesta por Mexicanos Primero, la asociación civil que él fundó, y que aprobó el Congreso como parte del Pacto por México.

En esta conversación en el organismo que presidía Enrique Solana Sentíes —quien militó en el Frente Universitario Anticomunista de Puebla—, también refiere cómo influyó en esta reforma la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en julio de 2015; afirma que los diarios mexicanos “son muy corruptos”, y anuncia el nacimiento de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

González Guajardo recordó que, primero, financió el documental “De Panzazo”, dirigido por el conductor Carlos Loret de Mola, que se comenzó a difundir en febrero de 2012 para influir, dijo, en la elección presidencial, y cuando Peña Nieto ganó se procedió enseguida a discutir la reforma para su aprobación antes que la Energética, como se lo dijo Luis Videgaray, secretario de Hacienda:

“Se juntaron las estrellas, se alinearon las estrellas, se dice. Pero se alinearon porque se trabajó muy duro para que se alinearan, para que durante las elecciones no hubiera otra más que pelear la Reforma Educativa. Y en septiembre estábamos sentados con Aurelio Nuño cada 15 días. A confesión del Secretario Videgaray, tiempo después, me preguntó por qué se aprobó la Reforma Educativa y no la Energética, la de Telecomunicaciones, la Fiscal. Yo yo le saqué una teoría muy elaborada: es que como decidieron gobernar en consenso, ésta era aceptable para el PRI, para el PAN, para el PRD le respondió que porque había consenso entre los partidos…’ Se me quedó viendo como si fuera un marcianito y me dijo: ‘No, maestro, es más sencillo: Porque estaba lista’”.