La escritora Cristina Rivera Garza es premiada por “El invencible verano de Liliana”

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- La escritora mexicana Cristina Rivera Garza fue galardonada con el prestigioso Premio Pulitzer, en la categoría de “Memorias o Autobiografías” por El invencible verano de Liliana, libro que documenta y reconstruye la vida y muerte de la hermana de la autora, Liliana, quien fue víctima de feminicidio el 16 de julio de 1990, después de unos meses de haber intentado terminar su relación con el que se señala, es el responsable de su feminicidio, Ángel González Ramos.

Rivera Garza, resalta la reseña del “Invencible verano de Liliana” en el repositorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), salta entre narraciones y cronologías, en el camino en el laberíntico sistema de justicia mexicano, donde la autora buscando el expediente de la investigación del feminicidio de su hermana.

En diversas entrevistas, Garza dice que inició su libro durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, en 2020, cuando descubrió en una maleta el archivo personal de su hermana, e incluso reivindica una coautoria con Liliana.

“Escritora, historiadora y crítica. La originalidad de su voz, el aliento poético de su escritura y la mezcla de lo literario con las ciencias sociales la han convertido en exponente única de las letras mexicanas”, resume el Colegio Nacional en la semblanza de Cristina Rivera Garza.

La autora ha impartido cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de California en Santa Bárbara, la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad de Stanford.

La Secretaría de Cultura felicitó a la autora originaria de Tamaulipas a través de X, antes Twitter. Rivera Garza ha sido galardonada también con los premios Xavier Villaurrutia y José Donoso.

ESTOS SON LOS OTROS GANADORES DEL PULITZER

The Associated Press ganó este lunes un Premio Pulitzer en fotografía de reportaje por su cobertura de migrantes que cruzan América Latina hacia Estados Unidos, mientras que The New York Times y el Washington Post ganaron cada uno tres premios por su trabajo en 2023.

El Times y el servicio de noticias Reuters ganaron cada uno el Pulitzer por su cobertura del ataque de Hamás del 7 de octubre a Israel y sus consecuencias.

El prestigioso Pulitzer de servicio público fue para ProPublica por un informe que “traspasó el grueso muro de secreto” alrededor de la Corte Suprema de Estados Unidos al mostrar cómo los multimillonarios hacían obsequios y viajes a los jueces.

El premio al servicio público reconoció el trabajo de Joshua Kaplan, Justin Elliott, Brett Murphy, Alex Mierjeski y Kirsten Berg de ProPublica.

Las 15 fotografías ganadoras de AP fueron tomadas en toda América Latina y en la frontera entre Estados Unidos y México, en Texas y California, en un año en el que la inmigración fue una de las historias más importantes del mundo. El premio rindió homenaje a 15 fotografías de los miembros de la AP Greg Bull, Eric Gay, Fernando Llano, Marco Ugarte y Eduardo Verdugo, y de los colaboradores independientes Christian Chávez, Félix Márquez e Iván Valencia.

