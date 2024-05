Pepe Chedraui, candidato a Edil de Puebla, denuncia ataque con bombas en sus oficinas

El aspirante morenista relató que el ataque ocurrió la noche del domingo en las oficinas ubicadas en la zona de Las Ánimas, Puebla.

Por Cármen González

Puebla, 27 de mayo (AmbasManos).- El candidato a la Alcaldía de Puebla por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Pepe Chedraui, denunció un ataque con bombas molotov en sus oficinas y, directamente, responsabilizó a su contrincante de “Mejor Rumbo para Puebla”, Mario Riestra.

Los hechos se dieron a conocer en entrevista con diversos medios de comunicación locales este lunes.

El aspirante de Morena relató que la noche del domingo, sujetos desconocidos lanzaron los artefactos explosivos a las afueras de sus oficinas, las cuales se encuentran ubicadas en la zona de Las Ánimas de la capital poblana.

Pepe Chedraui señaló que no hubo heridos, ya que cuando ocurrió el ataque no había nadie en las oficinas. Tampoco trataron de ingresar a la sede y no se llevaron nada de valor. Sin embargo, señaló que, con el ataque, solo se busca violentar la elección. Informó que, al finalizar el carrusel de entrevistas, tendrá una reunión de seguridad con su equipo para saber qué medidas tomar.

#VIDEO 🔴

Este es el momento exacto en que sujetos desconocidos lanza las bombas molotov a las oficinas de campaña de @pepechedrauimx.

Mientras tanto, aseguró que presentará su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Además, responsabilizó a su contrincante del PRIAN, Mario Riestra Piña, y a su equipo de campaña.

“Son patadas de ahogado”, dijo en entrevista para Cinco Radio.

También, Chedraui Budib exigió que la Policía Municipal tome en cuenta la situación para que las personas puedan salir a votar en paz el próximo 2 de junio.

Pidió que se “pongan a trabajar y dejen de apoyar eventos públicos”. Esto en referencia al pasado cierre de campaña de los candidatos de la oposición en el Paseo Bravo y la Avenida Juárez.

En su mensaje, invitó a las y los poblanos a salir a votar el próximo domingo, ya que las condiciones de paz están garantizadas.

PAN PUEBLA: ATAQUE ES UN DISTRACTOR

Horas después de las declaraciones de Chedraui, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN emitió un comunicado en la red social X, antes Twitter.

Indicó que el partido no resta importancia a los actos de violencia que han sufrido candidatos y partidos políticos en este proceso electoral.

📰El #PANPuebla informa: 📌Que no se utilicen distractores ante la caída en las encuestas de los candidatos de morena, Desde #AcciónNacional, no se resta importancia a cualquier acto de violencia sufrido por cualquier partido político o candidato. Hemos sido el primer…

Sin embargo, puso en duda el ataque ocurrido en las oficinas del morenista, ya que se dio a conocer de manera inmediata y hasta el momento, tampoco se ha presentado una denuncia formal ante las autoridades.

Acusó que el presunto atentado podría tratarse de un distractor o acto de desesperación por la supuesta caída de Pepe Chedraui en las encuestas.

Asimismo, reiteró su exigencia para que se garanticen las condiciones de paz y tranquilidad en Puebla para el próximo 2 de junio.

PIDEN A LA FGE ATENDER RÁPIDO DENUNCIA DE CHEDRAUI

la dirigencia de Morena exigió a la FGE que atienda de manera rápida la denuncia de Pepe Chedraui.

En conferencia, la presidenta del partido a nivel estatal, Olga Lucía Romero, comentó que ya hablaron con el abanderado de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”.

El candidato a la alcaldía de Puebla de Morena, @pepechedrauimx denunció un ataque con bombas molotov en sus oficinas ubicadas en la zona de Las Ánimas. Informó que presentará su denuncia ante la FGE de Puebla y responsabilizó directamente de los hechos a su contrincante del…

Comentó que ya se hicieron las denuncias correspondientes y estarán atentos al avance que tengan las autoridades al respecto.

Estamos en contacto con el próximo presidente municipal de Puebla, estamos preocupados, pero sabemos que ya hizo las denuncias pertinentes”, dijo.

Remarcó que la dirigencia está atenta a la seguridad de todas y todos sus abanderados; además, hicieron un llamado para que los últimos días de la campaña sean en paz y sin violencia.

