Sheinbaum invita a defender la 4T, el proyecto que define como “el futuro de México”

La aspirante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” recordó que con la 4T representa un Gobierno que está a favor de los programas sociales y de obras de infraestructura que generan prosperidad.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- La candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la población de defender el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación (4T) en los próximos comicios del 2 de junio.

Durante su reciente encuentro con simpatizantes de Tabasco, la aspirante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” aseguró que la 4T es el presente y el futuro de México, contrario a lo que representa los partidos de la oposición, quienes son el pasado de “privilegios, corrupción, de los fraudes electorales y el saqueo”.

“Ellos son la corrupción, nosotros somos la honestidad, porque ellos son el autoritarismo y nosotros defendemos la democracia; porque ellos son la represión, nosotros defendemos la libertad; porque ellos defienden los privilegios, nosotros el bienestar y los derechos del pueblo de México; porque ellos defienden el saqueo y nosotros la defensa del patrimonio nacional (…) nosotros somos el presente y el porvenir de México y de nuestra patria’’, aseveró.

Vamos a Tabasco que Tabasco es un edén. 🎶 ¡Llegamos! pic.twitter.com/LqrV8q2bmn — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 27, 2024

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum recordó que con la 4T representa un Gobierno que está a favor de los programas sociales y de obras de infraestructura que generan prosperidad; así como de la soberanía nacional de las y los mexicanos.

Al respecto, expuso que el siguiente piso de la transformación son los programas sociales, entre ellos, una pensión para mujeres de 60 a 64 años, y una beca para todos los niños y niñas de preescolar a secundaria de escuelas públicas; además de un acceso a la salud.

’’Somos necios en querer que funcionen las instituciones públicas, porque durante 36 años del periodo neoliberal se dedicaron privatizar el ISSSTE, a privatizar el Seguro Social, a privatizar las instituciones de salud de los estados y lo mejor que podemos hacer es recuperar las instituciones de salud pública, vamos a traer centros de salud, hospitales, todo lo necesario’’, manifestó.

En este sentido, Claudia Sheinbaum hizo una antena invitación a que el 2 de junio se defienda lo que ya ha logrado este movimiento transformador en el país.

’’Sepa desde aquí, querido Presidente que vamos a guardar tu legado, que no vamos a traicionar, que no va a regresar la corrupción, que no van a regresar los privilegios y que vamos a llevar a nuestra nación, a nuestra patria por el camino de la justicia social, de la paz, de la seguridad y de la prosperidad compartida’’, subrayó.

En Villahermosa, Tabasco también estuvieron presentes, los candidatos al Senado de la República, Rosalinda López Hernández y Oscar Cantón Zetina; los candidatos a diputaciones federales, Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, por el distrito 1; Iván Peña Vidal, por el distrito 2; Rosa Margarita Graniel Zenteno, por el distrito 3; Jaime Humberto Lastra Bastar, por el distrito 4; Beatriz Milland Pérez, por el distrito 5; Tey Mollinedo Cano, por el distrito 6; así como Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo.