El IMO promedia encuestas con triunfo de Claudia, con 53%, Gálvez 34% y Máynez 10.8%

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- El Instituto de Mercadotecnia y Opinión Pública (IMO) difundió este lunes la más reciente muestra de Escenarios de Resultados para la elección presidencial de México del próximo 2 de junio, misma que apunta a Claudia Sheinbaum Pardo como la ganadora de la contienda.

El más reciente trabajo de sondeo presencial, el cual aglutina las preferencias electorales realizadas por el IMO en el segundo semestre de 2023 y el primero del 2024 en distintos municipios y distritos electorales de la República Mexicana, considera que la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), gane en los próximos comicios electorales.

La encuestadora, que estima una participación ciudadana en las urnas de entre 60 y 70 por ciento con un promedio del 65 por ciento a nivel nacional, plantea tres distintos escenarios que, aunque con diferencias en cantidad, el resultado final no se ve afectado.

En el primero, el cual contempla los votos indecisos (17 por ciento) y nulos (1.7 por ciento), Claudia Sheinbaum ganaría con el 44 por ciento de la preferencia. Xóchitl Gálvez Ruiz, su principal contrincante y candidata de la coalición opositora “Fuerza y Corazón por México”, contaría con el 28.2 por ciento. Finalmente, en tercer lugar se encontraría Jorge Álvarez Máynez, aspirante presidencial por el partido Movimiento Ciudadano (MC), con 9.1 por ciento.

En un segundo escenario, el cual únicamente considera los votos nulos (2.2 por ciento), Sheinbaum Pardo ganaría con 53 por ciento; Gálvez Ruiz, seguiría en segundo lugar con 34 por ciento; y Álvarez Máynez contaría con el 10.8 por ciento de los votos.

En un tercer escenario, el cual únicamente contempla el voto hacia las y el candidato, es decir que descarta a los votos nulos e indecisos, la exjefa de Gobierno aún así contaría con el triunfo al acumular el 54.1 por ciento de la preferencia electoral.

Xóchitl Gálvez, aspirante de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), obtendrá el 34.7 por ciento. En el caso del emecista Álvarez Máynez, este sumaría el 11.2 por ciento de los votos.

“Con esta información se estima que la alianza Morena-PT-PVEM alcanzará la mayoría simple en el Poder Legislativo federal”, finalizó la encuestadora en su sondeo.

Y LA PUNTERA NUNCA BAJÓ

Desde que Claudia Sheinbaum Pardo fue elegida para abanderar el movimiento de la Cuarta Transformación en la elección presidencial se volvió blanco de una guerra sucia en redes orquestada por el PRIAN y las viejas élites intelectuales, que en medio de una crisis ética, recomendaron el go negative en su contra, una estrategia que en lugar de restarle puntos a la morenista, ha ampliado hasta en 30 puntos porcentuales su ventaja frente a Xóchitl Gálvez.

“Guerra sucia, pero sucia en serio. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico. El manual ahorita es ‘Go Negative’ con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, investigación de oposición, con chismes y todo”, recomendó en marzo pasado Jorge Castañeda, quien fuera Secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Vicente Fox, en un programa de televisión conducido por Leo Zuckermann.

La sugerencia que hizo Castañeda el pasado 4 de marzo, a inicios de la campaña presidencial, fue interpretado por especialistas como un intento desesperado de la oposición por tratar de recuperar el furor por el “fenómeno” Xóchitl Gálvez, cuyo proyecto presidencial fue construido por oligarcas, medios, periodistas, intelectuales y los partidos de oposición más longevos de México (PRI-PAN-PRD).

“La oposición ha tenido un bombardeo en redes en contra de Sheinbaum y eso no ayuda a su campaña porque el electorado lo puede interpretar como desesperación”, evaluó la académica Norma Rosales, profesora de la materia de propaganda en la UNAM.

Héctor Alejandro Quintanar, maestro en Estudios Políticos y Sociales, consideró que el electorado mexicano ya se volvió inmune a este discurso apocalíptico de la derecha y por eso la guerra sucia contra Sheinbaum no le restó popularidad.

“Recurrieron a este discurso apocalíptico, del cual ya llevan 20 años diciendo, que más que restar simpatizantes a Sheinbaum lograron perjudicar a Xóchitl porque la sociedad no es estúpida. Pasaron años diciendo que si ganaba esta coalición el dólar se iba a ir a 50 pesos y se iba a deteriorar la relación con Estados Unidos, pero resulta que cuando esta coalición ganó no se cumplieron estas profecías apocalípticas y ahora la reacción natural del electorado es ser escéptico ante este tipo de mensajes”, dijo el politólogo en entrevista.

En un artículo publicado el 8 de marzo en la revista Nexos, Castañeda explicó a fondo el go negative como estrategia electoral: “Se trata de centrar la campaña —con spots, entrevistas de terceros, artículos sembrados en la prensa, ahora en redes— en esos temas. La embestida negativa puede enfocarse en un tema sustantivo —la seguridad, la desigualdad, la salud, la amenaza externa— o estrictamente personal: tal o cual candidato es débil, rico, viejo (por ejemplo, Biden), adúltero (Clinton), mañoso (Mitterand), o altanera (Hillary). Nada de esto resulta secreto hoy en México, ni ciencia oculta. Yo sólo dije en voz alta lo que discuten probablemente todos los días los tres cuartos de guerra”.

Esta guerra sucia que describió Castañeda fue el manual que utilizó el PRIAN desde la precampaña, bombardeando las redes con mensajes que contenían información falsa en contra de la morenista, una campaña de odio casi similar a la que el PAN usó en 2006 en contra del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, pero ahora también cargada de machismo, coincidieron analistas.

El 13 de diciembre de 2023, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, denunció que con la llegada de Maximiliano “Max” Cortázar al equipo de Xóchitl Gálvez se había emprendido una campaña sucia contra Claudia Sheinbaum en la que participaban de manera coordinada por lo menos 17 páginas de Facebook, algunas de ellas provenientes de Chile y Guatemala, y otras más que difundían mensajes a favor, por ejemplo, de Claudio X. González.

SinEmbargo también dio a conocer el 6 de diciembre sobre ​​la realización y difusión de videos con una producción profesional, pero sin membrete, que buscaban repetir lo ocurrido hace casi 18 años: atacar a quien encabeza las preferencias electorales, en este caso a Claudia Sheinbaum.

Se trataba de videos que difundían una y otra vez en X y TikTok con la frase: “A Sheinbaum se le va a caer el país” y “Morena nos está matando”. Junto a estas producciones circularon grabaciones manipuladas, al parecer, por inteligencia artificial, en las que se escuchaba la voz de Sheinbaum Pardo reconocer su participación en actos de corrupción y además se reactivaron al menos dos cuentas empleadas en la llamada “Operación Berlín” contra Andrés Manuel López Obrador.

— Con información de Guadalupe Fuentes