Aeroméxico anuncia suspensión temporal de vuelos a Quito, Ecuador, hasta diciembre

México y Ecuador mantienen un proceso penal ante la Corte Internacional de Justicia tras la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- La compañía Aeroméxico anunció este lunes que suspenderá sus vuelos de la Ciudad de México a Quito, Ecuador, de manera temporal. El cese ocurrirá desde el 1 de julio hasta el próximo 18 de diciembre, unos días previos a las fiestas decembrinas, “debido a la reducción de la oferta en la ruta”, explicó a sus clientes la empresa.

La aerolínea no dio más detalles u otros motivos de dicha suspensión en su oferta. Aeroméxico realizaba un promedio de cuatro vuelos cada semana al destino sudamericano. Algunas de las razones podrían deberse al conflicto diplomático entre los dos países y las repercusiones que tendría este hecho en el turismo, destacaron medios locales de Ecuador.

México y Ecuador mantienen un proceso penal ante la Corte Internacional de Justicia tras la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, lo que provocó la ruptura de las relaciones exteriores entre ambas naciones.

En una primera audiencia, la Corte decidió no dictar medidas cautelares contra Ecuador, al considerar que no hay razones de “urgencia” o un peligro “real e inminente” para conceder las peticiones de México, las cuales implicaban que los jueces del Tribunal ordenasen a Ecuador respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas; sin embargo, el caso no ha concluido y pueden pasar años hasta que haya una resolución final.

La queja mexicana es por violar la inmunidad diplomática al transgredir las instalaciones del Consulado, mientras que Ecuador acusa a México de conceder asilo ilegalmente al exvicepresidente.

Tras la ruptura de relaciones diplomáticas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que “Se está desarrollando una estrategia con las representaciones diplomáticas aledañas, particularmente a través de nuestra Embajada en Colombia, para mantener contacto y comunicación permanente con ustedes (mexicanos que viven en Ecuador”.