Ecuador libra “medidas urgentes” pero la CIJ confirma inviolabilidad de las embajadas

El máximo tribunal de las Naciones Unidas se negó el jueves a ordenar de inmediato a Ecuador que proteja las propiedades diplomáticas mexicanas tras el asalto a la Embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas. Por su parte, al ser consultado sobre la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el caso “va a llevar tiempo” y reiteró que México busca con la demanda que quede un precedente para que nunca se repitan hechos de ese tipo.

Madrid/La Haya/Ciudad de México, 23 de mayo (EuropaPress/AP/SinEmbargo).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó la adopción de medidas provisionales contra Ecuador por el asalto a la Embajada mexicana en Quito, por no entender que no es necesario aplicar ninguna orden de urgencia antes de pronunciarse sobre el fondo del caso iniciado por México.

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron el 5 de abril en la Embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, implicado en varias causas de corrupción. Este asalto llevó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a romper relaciones diplomáticas y presentar una denuncia ante la CIJ.

La parte mexicana solicitó al tribunal de La Haya la adopción de medidas provisionales para que Ecuador dé pasos “apropiados e inmediatos” para garantizar la plena protección de la Embajada y de su personal, y se abstenga de cualquier acción que pueda “agravar o ampliar” la disputa, en la que la práctica totalidad de los países de América Latina se han puesto del lado de México.

🔴 URGENTE. La Corte Internacional de Justicia rechaza emitir las medidas provisionales que #México pidió contra #Ecuador por el asalto a su embajada en Quito. pic.twitter.com/atIP3s4tSs — Noticias ONU (@NoticiasONU) May 23, 2024

La CIJ determinó que no existe la urgencia alegada por México, tal como expuso en una resolución anunciada este jueves, pese a que sí recuerda que la “inviolabilidad” de las instalaciones y el personal diplomático es de “importancia fundamental” en materia de relaciones internacionales.

MÉXICO Y ECUADOR REACCIONAN A LA DECISIÓN

El Ministerio de Exteriores de Ecuador acogió “con beneplácito” la decisión, si bien afirmó en un comunicado que “mantiene su posición”. “La decisión unánime de la Corte Internacional de Justicia de rechazar la solicitud de México confirma el carácter innecesario de la solicitud”, dijo en un comunicado.

WATCH LIVE: the #ICJ delivers its Order the request for the indication of provisional measures submitted by Mexico in the case concerning Embassy of Mexico in Quito (#Mexico v. #Ecuador) https://t.co/IMbHtGtQzz — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 23, 2024

Así, sostuvo que México presentó su solicitud ante la Corte “sin tener en cuenta” que desde el 9 de abril de 2024 Ecuador prometió que brindaría “plena protección y seguridad a los locales, bienes, y archivos de la Embajada de México”, a la par que “permitiría a México retirar” todas las propiedades tanto en los locales como en las residencias privadas de los enviados diplomáticos.

“Entre otras cosas, la Corte reconoció la buena fe de Ecuador y dejó con claro que las presentes circunstancias no presentan ningún riesgo para los derechos de México bajo la Convención de Viena. Ecuador se mantiene firme en su lucha contra la corrupción y contra la impunidad y en su compromiso con la justicia”, zanjó.

Por su parte, el representante mexicano ante la CIJ, Alejandro Celorio, subrayó en un comunicado que “el Gobierno de México se siente muy satisfecho” con la decisión de la Corte, que ha recordado y hecho un llamamiento “a reconocer que la inviolabilidad de una misión diplomática es absoluta”.

Comunicado oficial pic.twitter.com/UvfZ0S3nY9 — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) May 23, 2024

“Si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando que es: un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones; y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país”, indicó.

Asimismo, recalcó que Ecuador, al haber realizado “declaraciones unilaterales ante la Corte” que son “jurídicamente vinculantes”, expresó su compromiso de que no ingresará a las embajadas ecuatorianas.

“La credibilidad de Ecuador está en juego ahora porque si lo llegara a hacer, no sólo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos por este resultado”, manifestó.

🇲🇽 logra 2 victorias en la Corte Internacional de Justicia: ✅ establece que declaraciones de Ecuador de respetar la inviolabilidad de la Embajada son jurídicamente vinculantes. ✅ reafirma que inviolabilidad de las embajadas es elemento central en las relaciones diplomáticas. — Alejandro Celorio A. (@acelorioa) May 23, 2024

Nawaf Salam, presidente de la Corte Internacional de Justicia, fue el encargado de comunicar el fallo tomado por ésta, el cual precisó que “no existe riesgo real inmediato de daño irreparable a los derechos reclamados por México”.

También señaló que las promesas hechas por Ecuador en una carta dirigida a la Corte y en audiencias públicas el mes pasado “abarcan las preocupaciones expresadas por México” en su solicitud de medidas provisionales.

Destacó que dadas las promesas de Ecuador, “la Corte considera que por el momento no existe urgencia” de requerir órdenes preliminares.

READ HERE: the full text of the #ICJ Order on the request for the indication of provisional measures submitted by Mexico in the case concerning Embassy of Mexico in Quito (#Mexico v. #Ecuador) https://t.co/U4hNnEtQEF pic.twitter.com/GqhJpqTRWZ — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 23, 2024

En una audiencia a fines del mes pasado, Alejandro Celorio Alcántara declaró ante la Corte Internacional de Justicia que las acciones de Ecuador habían cruzado “líneas en el derecho internacional que no se deben traspasar”.

La audiencia del jueves aún formaba parte de una fase preliminar del caso presentado por México, que acusa a Ecuador de violar el Derecho Internacional, y pide a la Corte que suspenda la membresía de Ecuador en Naciones Unidas hasta que el país emita “una disculpa pública reconociendo la violación a los principios fundamentales del Derecho Internacional” y acepte una reparación.

Es probable que el caso tarde años en resolverse. En tanto, México solicitó a la Corte que ordene a Ecuador tomar “medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad a los recintos diplomáticos” y prevenir futuras intrusiones. Además, quiere que Ecuador permita a México desalojar sus instalaciones diplomáticas y las viviendas de los diplomáticos en el país.

READ HERE: a summary of the #ICJ Order on the request for the indication of provisional measures submitted by Mexico in the case concerning Embassy of Mexico in Quito (#Mexico v. #Ecuador) https://t.co/ZEfD2tDCvB pic.twitter.com/vboDWlBnKG — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 23, 2024

Ecuador acogió la decisión con beneplácito y aseguró que “confirma el carácter innecesario de la solicitud” realizada por México.

En audiencias públicas en la Corte con sede en La Haya, el responsable del equipo legal de Ecuador, Andrés Terán Parral, defendió la redada en la Embajada mexicana y comentó a los jueces que su país había actuado para detener a Glas, al que describió como un “delincuente común”.

También consideró que no hacía falta que la Corte Internacional de Justicia interviniera porque Quito ya había tomado las medidas solicitadas por México.

WATCH LIVE: the #ICJ delivers its Order the request for the indication of provisional measures submitted by Mexico in the case concerning Embassy of Mexico in Quito (#Mexico v. #Ecuador) https://t.co/IMbHtGtQzz — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 23, 2024

AMLO DICE QUE EL JUICIO CONTÚA

Respecto a la decisión tomada por la CIJ, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México, resaltó que el juicio continúa en las instancias correspondientes, que su Gobierno mantendrá la postura de exigir el respeto a la soberanía de los recintos diplomáticos, y que es importante sentar un precedente “para que nunca más se vuelva a violar el Derecho Internacional y se invada una Embajada”.

“Yo pienso que sí, nada más que va a llevar tiempo, el que quede el precedente para que nunca más se vuelva a violar el Derecho Internacional y se invada una Embajada, que es violar la soberanía de un país y vamos a continuar con esa postura”, repitió desde Palacio Nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano reafirmó la posición de no entablar ningún diálogo “con quien no respetó la soberanía de nuestro país”. A su vez, aseveró que no sostendrá ninguna relación con Ecuador hasta que pida una disculpa pública, respete el derecho de asilo, se comprometa a no repetir el mismo acto, y que se garantice la expulsión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a quien actúe del mismo modo.

“Esto no es un asunto de diferencias con el pueblo de Ecuador; es un asunto con un Gobierno autoritario, desconocedor del Derecho Internacional, irrespetuoso, que violó nuestra soberanía, agredieron a nuestros representantes diplomáticos. Ya no es el tiempo de antes en que se permitía que se humillara a México o a su Gobierno”, dijo López Obrador.

Por último, confió en que el pueblo ecuatoriano ayude a cuidar las propiedades diplomáticas porque no le tiene confianza al Gobierno del Presidente ecuatoriano Daniel Noboa, al que llamó “autoritario”.

Estos logros se dan meses antes de que se discuta el fondo del asunto. https://t.co/suC3RsVotY — Alejandro Celorio A. (@acelorioa) May 23, 2024