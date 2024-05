ENTREVISTA ¬ Policías nos vigilaban con Salinas, miente Aguilar Camín: Damián Alcázar

En entrevista con “Los Periodistas”, el actor Damián Alcazar indicó que en los comicios del próximo domingo no sólo estará en juego la elección del o la nueva Presidenta, sino el bienestar de millones de familias. Y reiteró que la ofensiva lanzada por los intelectuales en los últimos días se trata de un intento desesperado de su parte al saberse perdedores.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- El actor Damián Alcazar afirmó que Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador y uno de los líderes del grupo intelectual opositor al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, miente al decir que la actual administración es opresora y atenta contra el derecho a la libre expresión. Aseguró que en los sexenios del pasado, como en el de Gustavo Díaz Ordaz y Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, la sociedad sí era reprimida.

En entrevista con “Los Periodistas”‘ el actor —que públicamente se ha declarado como “lopezobradorista”— dijo que los grupos intelectuales viven en un mundo de ficción y no conocen a la gente pues viven en una burbuja aislada de la realidad.

“Creo que de intelectuales tienen los colores de los partidos, principalmente del PRI y también se rozan con el PAN, dicen que son demócratas, una cosa muy extraña. Nadie les puede negar que escriben, que se han metido en los libros y que leen mucho, pero yo creo que no ven mucho, no creo que se den cuenta de lo que ocurre en el país realmente, todos estos señores que les llaman intelectuales están metidos en la Literatura, en sus bibliotecas tratando de entender a todos los demás que actúan, piensan y hablan igual que ellos. No conocen a la gente, no conocen al campesino, no conocen la vida de los obreros, no saben lo que ocurren en las calles, nunca se han subido al metro y si se han subidos es porque van con un personaje importante de la política”.

Y ahondó: “Están metidos en una cosa muy extraña que es casi como la ficción, todo esto que se queda nada más en los teórico, no bajan”.

Alcazar señaló que estos grupos intelectuales piensan que la sociedad mexicana es ignorante y que puede ser engañada fácilmente, idea que está muy alejada de la realidad, pues dijo, desde hace varios años las personas han comenzado a politizarse.

“Creo que están en el exceso absoluto, piensan que la gente sigue siendo ignorante, muy tonta y que si les bajan la manita con un poco de maíz van a comer de ahí. No, los señores están equivocados. Lo mejor que pudo conseguirse con la versión de Gobierno de Andrés Manuel es que la gente entendió […] No van a engañar a nadie, no se puede, ya sabe la gente lo que es que la tengan en cuenta, que hablen con ellos, que piensen en ellos”.

El pasado 20 de mayo, académicos e intelectuales, encabezados por Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y Jorge Castañeda, anunciaron su respaldo a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata del PRIAN a la presidencia de la República, mediante un manifiesto en el que pidieron votar por ella para “defender la democracia amenazada”. Se trata de la primera vez que esta élite respalda públicamente a una candidata presidencial, aunque lo cierto es que muchos de los abajo firmantes se han mantenido desde hace años en una confrontación abierta con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político.

Al respecto, Damián Alcazar calificó a esta élite intelectual como “apapachados y acomodaticios” pues dijo, fueron perdiendo sus ideales para integrarse al sistema y vivir llenos de lujos y comodidades.

“Eso es lo que son realmente, unos apapachados y acomodaticios en tiempos que ellos mismos empezaron a entregarse y doblegarse, de aquellos críticos formidables que podían haber sido y que eran en su momento juvenil se van integrando al sistema y van viviendo de él con lujos enormes, lo que han percibido del dinero público, de ahí sus fortunas, sus viajes y sus altos niveles de corrupción”.

El actor indicó que estos grupos están molestos con el Gobierno del Presidente López Obrador por haberles retirado los privilegios que tenían en otros sexenios y su único objetivo es recuperar los beneficios que antes tenían.

“Creo que como historiadores, como intelectuales, sí hacen un trabajo, pero hay personas con mucha más valía que difícilmente consiguen despegar y vivir bien de su trabajo. Ellos están medrando y ya que lo digan tan directamente se quitaron la máscara, eso son, gente que les importa lo que antes tenían, pero ellos no saben que la gran mayoría de los mexicanos no tenía absolutamente nada […] Ellos están pidiendo apapacho económico, el nuevo gobierno no les dio ese apapacho, ese era el que menos les iba a dar, están muy ardidos desde el primer día”.

Damián Alcazar recalcó que México no se encuentra bajo ninguna dictadura, pues si esto fuera cierto, dijo, ninguno de los opositores al Gobierno de López Obrador podría expresarse libremente tal y como sucede actualmente.

“Como ellos lo plantean es absolutamente maniqueo el asunto, es falso. ¿Cuál dictadura? Se les ha demostrado y se les ha dicho hasta el cansancio que si hubiera una dictadura ellos no ni siquiera estarán opinando. Yo creo que lo que está en juego es el bienestar de la gente que apenas inició, me refiero al pueblo, no a la clase media alta que ahora se llama sociedad civil”.

El histrión indicó que en los comicios del próximo domingo no solo estará en juego la elección de el o la nueva Presidenta, sino el bienestar de millones de familias. Y reiteró que la ofensiva lanzada por los intelectuales en los últimos días se trata de un intento desesperado de su parte al saberse perdedores.

“Lo que está en juego es la vida de los mexicanos, el bienestar de los mexicanos, de las familias que siempre han estado desposeídas, pobres abandonadas, engañadas y esperanzadas en que algo pasara.Es muy raro que estos señores que se dicen intelectuales, que tu supones que es gente inteligente, abogue por los grandes privilegios por las clases que siempre han estado en el poder. Están desesperados en este sprint de una semana porque van a perder, yo estoy percibiendo que están preparados para anular las elecciones porque saben de antemano que las tienen perdidas”.

Luego no te quejes… pic.twitter.com/24MFw655L0 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) May 25, 2024

Finalmente, al ser cuestionado sobre lo que pensaba del actor Eugenio Derbez quien publicó en redes un video titulado “Luego no te quejes” en donde critica la actual administración, cuestiona las condiciones de seguridad, pobreza, violencia y pide a los jóvenes que en estas próximas elecciones ejerzan su derecho al voto, Damián Alcazar mencionó que cada persona es libre de pensar como quiera.

“Están en su derecho, piensan que tienen razón porque sino se estarían engañando a sí mismos y algunos seguramente lo hacen evidentemente para mantener esos privilegios y sentirse apapachados. No creo que en verdad un hombre como Aguilar Camín piense que estamos camino a una dictadura, ese señor está engañándonos, no es cierto. Se lo puedo creer a el jefe Diego porque ese viene de otra clase social, de ese sí me lo puedo creer, pero de una gente que se presume pensante la verdad no le creo, es una forma maniquea de decir ‘cuidado’, ¿Cuidado con qué? Más tremendo gobierno que el de Díaz Ordaz, que el de Salinas en el cual él creció y el cual está queriendo medrar, está mintiendo, no puede ser que lo crea realmente. Él lo que quiere es que lo apapachen con millones y millones”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado