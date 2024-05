VIDEO ¬ AMLO exhibe a Aguilar Camín por desear el regreso de “apapachos” con Xóchitl

El pasado 20 de mayo, más de 200 personas, quienes se definieron como integrantes de la comunidad cultural y entre quienes se encuentran los intelectuales opositores Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, difundieron un manifiesto en el que llamaron a votar abiertamente por Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD.

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador se burló hoy del historiador Héctor Aguilar Camín porque dijo, en una entrevista con la periodista Montserrat Antúnez de SinEmbargo, que deseaba el regreso de los “apapachos” que tenía la comunidad cultural en los gobiernos anteriores. Lo expresó durante el evento donde él y otros intelectuales llamaron a votar por Xóchitl Gálvez. “Me gusta esa sinceridad”, declaró el Presidente, quien lo acusa –a él y a Enrique Krauze, entre otros– de haberse beneficiado económicamente de las presidencias del PRI y del PAN.

“Esto es una manifestación de la comunidad cultural, de una parte muy significativa de la comunidad cultural, y tiene que ver con el momento que esta comunidad vive y que ve en Xóchitl Gálvez un poco lo que están viendo muchos mexicanos: la oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del Gobierno. Nada más y nada menos que lo que Xóchitl promete a todo el país: un Gobierno de unidad, no de división, donde los valores rectores sean la vida, la verdad y la libertad”, comentó Aguilar Camín durante la entrevista. López Obrador la transmitió durante su conferencia de prensa diaria.

Antes del encuentro con la candidata del PRIAN, los intelectuales publicaron un manifiesto, que promovió Roger Bartra, Aguilar Camín y el mismo Krauze, donde llaman a votar por el PRIAN.

En entrevista por separado, ese mismo lunes, Bartra le confesó a Montserrat Antúnez: “El origen es ese grupo en el que yo he jugado un papel importante porque soy amigo cercano de los diferentes capos, vamos a llamarlo así, o dirigentes de grupos de intelectuales, que normalmente los intelectuales son complicados, no se llevan bien, tienen envidias, es normal, eso pasa en todo el mundo, pero ante la situación yo impulsé mucho eso. Recibí mucho apoyo, en pocos días conseguimos las 250 firmas que aparecen en el cartel [del desplegado actual], y de hecho son más”.

Antes, el historiador Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México (Colmex), afirmó –en entrevista con “Los Periodistas” de SinEmbargo– que de poco sirve que Xóchitl Gálvez esté rodeada de un gran número de intelectuales si no cuenta con un Proyecto de Nación sólido que pueda presentarse como una alternativa al del oficialismo. El académico señaló que la derecha puede desplegar manifiestos, llamar abiertamente a votar por Xóchitl e inclusive darse el lujo de tener entre sus filas a intelectuales opositores como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, pero, subrayó, esto de nada sirve cuando no se cuenta un núcleo de ideas fuertes que respalden a la panista.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se burló esta mañana de Aguilar Camín por declarar que ya no se le “apapacha” a las y los intelectuales, y cuestionó que nunca criticó a gobiernos anteriores como lo ha hecho con su administración.

“Dice Aguilar Camín: es que antes los apapachaban en el Gobierno y ahora ya no nos apapachan por eso apoyamos a una candidatura, porque queremos que nos apapachen”, dijo.

“¿Vieron lo que declara Aguilar Camín con toda sinceridad? Un fragmento donde dice que están a favor de una candidata. Todos los que están supuestamente de la Comunidad Cultural, porque ellos se apropian y se consideran miembros de la Comunidad Cultural de México”, criticó.

“Miren con qué tranquilidad Aguilar dice que el problema es que no se les apapacha. […] ¿Cuándo la revista de Aguilar hizo un cuestionamiento a [Carlos] Salinas o a [Ernesto] Zedillo?”, cuestionó.

Asimismo, el Presidente señaló que en el país existe libertad de expresión y la democracia, pues “como nunca” en los medios de comunicación se ha criticado tanto un sexenio.

Hay democracia real. No es simulación. Nunca los medios habían estado tan agresivos en contra del Presidente como ahora. […] A mí me gusta esa sinceridad. ‘Nos atendían bien, nos apapachaban’, pero pues ahora no. Se apapacha a todos”, declaró.

El pasado 20 de mayo, académicos e intelectuales anunciaron su respaldo a Xóchitl Gálvez Ruiz mediante un manifiesto en el que pidieron votar por ella para “defender la democracia amenazada”. Se trata de la primera vez que esta élite respalda públicamente a una candidata presidencial, aunque lo cierto es que muchos de los abajo firmantes se han mantenido desde hace años en una confrontación abierta con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político.

Para el antropólogo Roger Bartra, quien por años fue miembro del extinto Partido Comunista Mexicano, este pronunciamiento conjunto es un logro conseguido desde el llamado que hizo a firmar en 2020 otro desplegado que se tituló “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, en el que esta misma élite aseguraba que el Gobierno de López Obrador y el bloque de partidos aliados a Morena en el Congreso eran culpables de polarizar en bandos a la sociedad.

El desplegado de 2020 fue firmado por ideólogos como Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, Enrique Krauze, director de Letras Libres, el excanciller Jorge Castañeda, así como la escritora Ángeles Mastretta, la exprista Beatriz Pagés y José Woldenberg, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), y el único orador de la primera concentración masiva en noviembre de 2022 de la Marea Rosa, el movimiento que hasta hace unas semanas aún se describía como apartidista pero ya promueve abiertamente la campaña presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD.

En este nuevo desplegado, donde llaman a votar abiertamente por Xóchitl Gálvez, destacan algunas ausencias como la de José Woldenberg, mientras que la actriz Ofelia Medina y la directora Lorena Maza se deslindaron de la publicación y pidieron que sus nombres fueran borrados de la lista porque no “suscriben” dicho documento.

Entre los firmantes está Jorge Castañeda, excanciller en el Gobierno de Vicente Fox, quien ha estado detrás de la preparación de aspirantes de la derecha, según ha reconocido. Previo al segundo debate presidencial, por ejemplo, en su columna para el diario El Universal, le aconsejó a Gálvez Riuz atacar a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y no respetar las normas del Instituto Nacional Electoral (INE).

30 intelectuales critican: El presidente y su coalición polarizan a la sociedad en bandos artificiales, desacreditan a órganos especializados y atacan toda expresión distinta. Es imperativo recuperar el pluralismo político y equilibrio de poderes de la democracia constitucional👇 pic.twitter.com/MrvZzkZojF — Coparmex Nacional (@Coparmex) July 15, 2020

Cuestionado sobre la estrategia de ataques respaldada por el grupo de intelectuales al que pertenece, Héctor Aguilar Camín se limitó a responder que el respaldo de las y los intelectuales tiene que ver con un llamado a regresar a lo que ofrecían los gobiernos previos a Morena, los del PAN y el PRI, en el ámbito de la cultura.

La relación entre Aguilar Camín y el PRI, específicamente con el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ha sido señalada en los últimos años tanto por el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, y por una publicación en Contralínea que exhibió cómo a través de la llamada “partida secreta del Ramo 23”, entre 1989 y 1993 el Gobierno de Salinas de Gortari distribuyó millones de pesos entre funcionarios, dueños de medios y escritores como Aguilar Camín, a través del Centro de Investigación Cultural y Científica (CICC) y la empresa Nexos-Sociedad, Ciencia y Literatura, SA de CV.

–Con información de Montserrat Antúnez