Comando dispara contra candidato en Tamaulipas y militantes de MC; reportan 5 heridos

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer este lunes el ataque armado contra integrantes del partido Movimiento Ciudadano (MC), en el municipio de Jiménez, donde cinco personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en la carretera Victoria-Matamoros, por la entrada al municipio de Jiménez, donde un grupo de hombres armados emprendieron fuego contra los civiles de la zona. Entre las personas agredidas, se encuentra el actual candidato a la Alcaldía de Jiménez por MC, Pedro Salazar Rodríguez, según los primeros reportes.

“Autoridades atienden reporte de personas lesionadas por arma de fuego en carretera Victoria – Matamoros en la entrada a Jiménez, tras agresión por civiles armados a bordo de una camioneta”, informaron en X, antes Twitter.

El Coordinador estatal de MC en Tamaulipas, Juan Carlos Zertuche, quien actualmente es candidato a Presidente Municipal de Reynosa, confirmó a través de sus redes sociales que está en comunicación con Salazar Rodríguez, quien salió ileso del ataque.

“Tengo conocimiento de los hechos violentos en contra de nuestro candidato a la Alcaldía de Jiménez, Pedro Salazar Rodríguez. Estoy en comunicación con el y con las autoridades estatales para conocer más a fondo de este lamentable suceso en el que solamente miembros de su equipo se encuentran heridos”, escribió.

Posteriormente, la misma dependencia confirmó que la agresión armada dejó cinco personas lesionadas y que eran integrantes del partido Movimiento Ciudadano.

“Se confirman cinco lesionados integrantes del partido Movimiento Ciudadano en Jiménez. Autoridades atienden reporte de personas lesionadas por arma de fuego en carretera Victoria – Matamoros”, indicaron.

El atentado se posiciona como el segundo hecho registrado en la entidad en estas elecciones electorales 2024, el primero se llevó a cabo el pasado 19 de abril con la muerte del candidato a la Alcaldía de El Mante, Noé Ramos.

Hasta el momento, se desconoce si candidato estatal Pedro Salazar había solicitado seguridad previo al ataque; sin embargo, se prevé su cierre de campaña para este martes en la plaza principal del municipio de Jiménez.