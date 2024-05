ENTREVISTA¬ La candidata del PRIAN prometió todo como Delegada y no cumplió: Cuevas

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata de la derecha a la Presidencia de la República, prometió un gran número de cosas en sus años como Delegada de Miguel Hidalgo (2015-2018), entre ellas la construcción de un faro en el Deportivo Plan Sexenal y de una clínica de salud, pero no cumplió, afirmó Gabriela Cuevas, vocera de la abandera de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista con “Los Periodistas”, Gabriela Cuevas, quien militó en el Partido Acción Nacional (PAN) por más de quince años y se desempeñó también como Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo (2006-2009), señaló que contrario a lo que afirma Xóchitl Gálvez, su gestión al frente de la demarcación estuvo marcada por un incremento en la violencia, delincuencia y corrupción.

“Miguel Hidalgo es una demarcación donde gobernó Xóchitl Gálvez. A Xóchitl la conocí en 2010 cuando ella candidata al Gobierno de Hidalgo y el CEN del PAN me pidió que fuera a Hidalgo para atender esa elección. Conozco a todos los personajes que hoy se presentan con unos baños de pureza que todos sabemos que no son ciertos. Claudia Sheinbaum exhibió claramente los contratos de Xóchitl Gálvez con Conagua, que por más que diga ‘yo soy empresaria’, pues si fue tu canalizo de gabinete no me vengan a decir que no hubo tráfico de influencias. Lo único que florece cuando estuvo Xóchitl Gálvez al amparo del poder son sus empresas”.