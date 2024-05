Los mercados no son para Xóchitl: la corren a gritos otra vez en Alcaldía que gobernó

En redes sociales circulan videos donde mujeres y hombres que trabajan en el mercado Argentina acusaron a la aspirante presidencial de mentirle a los mexicanos y no haber hecho nada durante su administración en la demarcación.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- A gritos y con insultos, comerciantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, corrieron a la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien realizaba un recorrido por un mercado de la demarcación que administró de 2015 a 2018.

No es la primera vez que la abanderada de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democratica (PRD) vive esta situación desde que fue Alcaldesa.

En redes sociales circulan videos donde mujeres y hombres que trabajan en el mercado Argentina acusaron a la aspirante presidencial de mentirle a los mexicanos.

“¡Fuera!”, “Que se vaya”, “Fue nuestra Alcalde y no hizo nada, sólo robarnos”, fueron algunos de los reclamos que le lanzaron.

El hecho ocurrió horas antes de dirigirse al Segundo Debate Presidencial, cuando se paseaba por los pasillos entre simpatizantes que la abrazaron con gusto, así como de locatarios y personas que hacían sus compras.

Antes de las agresiones verbales sobre su persona y sus aspiraciones políticas que fueron registradas, la candidata del frente opositor recibió un golpe con un limón que le aventó alguien al rostro.

Gálvez Ruiz no hizo más que cerrar los ojos en cuanto sintió el impacto y luego siguió caminando por el mercado, donde los gritos en su contra y a favor de su contendiente, la canditata de “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo.

“¡Fuera Xóchitl!” y “¡Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia!”, continuaron gritando los comerciantes y clientes, mientras que otras personas estaban deteniendo a la candidata derechista y otras más ignoraban su presencia.

La grabación fue publicada por un usuario de la red social TikTok antes de su segundo encuentro con los candidatos a la Presidenciade la República, quien minutos después de este suceso, compartió su visita en redes sociales.

“Antes de alistarme para el #DebateINE, pasé al mercado. ¡Gracias a todos por sus muestras de apoyo y cariño! ¡Salgamos todos a votar! ¡Vamos a ganar!”, fue el mensaje que escribió la candidata junto a fotos abrazada de algunas personas.

Las reacciones, positivas y negativas, ante este acto contra la representante del PRI, PAN y PRD no se hicieron esperar por parte de lo usuarios. Algunos se burlaron de lo que vivió durante su recorrido, pero otros reprobaron la actitud que manifestaron hacia ella.

“Que coraje que le hayan tirado un limón, habiendo tanta sandía para tirarle”, dijo un internauta. “Cuando el limón toco la cara de Chochil, el limón hizo gestos”, se lee en otro comentario.

A su vez, otros señalaron que, más allá de que no apoyen a la candidata presidencial, no era la forma de tratarla: “No estoy a favor de Xochitl pero agredirla físicamente no nos hace mejor persona que ella, simplemente hay que ignorarla por su campaña pero no llegar a esas acciones, al final todo somos humanos”, publicó un usuario. “Independiente de quien votemos no se vale que le aviente cosas a los candidatos, respeto para los candidatos por favor…”, añadió otro.